Campine ziet winst halveren in ‘zeer moeilijk jaar'

Campine stelt een zwakke industriële vraag vast naar zijn producten. Die vraag komt vooral van de autosector. Gelukkig herstellen de loodprijzen sinds de zomer.

De beursgenoteerde recyclagespecialist en antimoonproducent Campine zag de omzet in de eerste helft van 2019 dalen met 10,4 procent tot 101,9 miljoen euro. De nettowinst halveerde tot 2,33 miljoen euro, of 1,56 euro per aandeel. Zowel de omzet- als de winstdaling is vooral toe te schrijven aan lagere metaalprijzen in 2019.

'De industriële vraag naar verscheidene van onze producten is momenteel zwak. Bovendien daalden de antimoon- en loodmetaalprijzen substantieel waardoor onze verkoopprijzen en ook de marges onder druk komen', zegt CEO Wim De Vos. Campine verwacht dat de zwakke vraag zich zal doorzetten in alle divisies. 'Een kentering komt pas begin 2020', klinkt het.

Positief is wel dat de lood- en antimoonprijzen in de zomer zijn hersteld. Dat zal de rendabiliteit in de tweede jaarhelft verbeteren. 'We mikken voor 2019 op een gemiddeld resultaat in een toch zeer moeilijk jaar', zegt De Vos. Campine recycleert klassieke autobatterijen.

Vroeger gingen zeer moeilijke jaren bij Campine wel eens gepaard met verlies. Dat wordt dit jaar dus anders. 'We blijven een cyclisch bedrijf, maar door diversificatie, volumegroei en meer efficiëntie, kunnen we in een neerwaartse cyclus toch een positief resultaat neerzetten', besluit voorzitter Patrick De Groote.