Canadezen lanceren vijandig bod op G4S

Het Canadese beveiligingsbedrijf Garda World lanceert een vijandig bod op zijn Britse sectorgenoot G4S. In een reactie schiet G4S in Londen ruim 20 procent hoger.

Het bod van Garda World op de Britse specialist in beveiliging G4S bedraagt 190 pence per aandeel. Dat is een premie van 30 procent op de slotkoers van vrijdag. Het aandeel noteert wel nog 16 procent lager dan begin dit jaar.

Het bod heeft een omvang van 2,95 miljard pond (3,2 miljard euro). Garda World zegt dat het de voorbije drie maanden drie keer de raad van bestuur heeft benaderd. Dat leidde nergens toe. Bij de eerste toenadering op 15 juni lag de beurskoers bijna de helft onder het huidige bod. Nu richt Garda World zich rechtstreeks tot de aandeelhouders. Het gaat dus om een vijandig bod.

Dit bod is zeer opportunistisch in woelige tijden voor de financiële markten. G4S

G4S ziet opnieuw geen heil in het bod. ‘In juni hebben we inderdaad twee biedingen gekregen van respectievelijk 145 en 153 pence. En op 1 september kregen we het bod van 190 pence, dat we op 12 september verworpen hebben. De raad van bestuur is daar unaniem in.’ G4S vindt dat het bod het bedrijf onderwaardeert. ‘Bovendien is het zeer opportunistisch in woelige tijden voor de financiële markten.’

Stephan Cretier, de stichter en CEO van GardaWorld, ziet het zo: ‘G4S heeft geen managers nodig, maar eigenaars. We hebben 25 jaar ervaring in de sector. We weten wat we moeten doen om de business te verbeteren. Samen kunnen we de wereldleider zijn in beveiligingsdiensten.’

533.000 medewerkers

Onder de Britse overnamewet heeft GardaWorld tot 12 oktober de tijd om een formeel bod te lanceren.