Cartamundi maakt coronatestkits in Monopoly-fabriek

De Belgische spellenproducent Cartamundi zet zijn fabriek in Waterford, in het zuiden van Ierland, in om medische testkits te assembleren.

In de Ierse fabriek rollen in normale tijden spellendozen van de band, in opdracht van onder meer Hasbro. Denk aan Monopoly, Vier op een Rij, Twister, Risk en Dokter Bibber. Er werken een 300-tal werknemers, met pieken tot 450 in het hoogseizoen.

Nadat een coronabesmetting onder de werknemers werd vastgesteld, moest de fabriek noodgedwongen sluiten. Midden april kon ze deels - met dertig werknemers - heropenen dankzij een opmerkelijke diversificatie in het klantenbestand. De fabriek werkt nu voor een Ierse klant in de medische branche en assembleert en verpakt testkits met ‘stokjes’ om een staal te nemen, buisjes om die te bewaren, een handleiding, enzovoort.

Medische kits assembleren is uiteindelijk niet veel anders dan spellendozen samenstellen. Marco van Haaften Marketingdirecteur Cartamundi

‘Het is uiteindelijk niet zo anders dan spellendozen samenstellen’, zegt marketingdirecteur Marco van Haaften, die het project heeft opgevolgd. ‘We vertrekken daar ook van losse onderdelen. Het spelbord, de pionnen, het geld, enzovoort. Het gaat over assembleren. Die handelingen zijn we gewoon. Dat is moeilijk te automatiseren. Het is handwerk aan de lopende band en onze infrastructuur is ook voor de testkits geschikt.’

Hoe omvangrijk het contract is, wil hij niet kwijt. ‘We hebben een offerte ingediend en hebben de opdracht gekregen’, zegt Van Haaften. Hij spreekt over ‘substantiële volumes’, niet enkel testkits om corona op te sporen maar ook voor andere aandoeningen. ‘We streven ernaar dit te blijven te doen en aan de slag te blijven voor die klant.’

Coronatwist in Dallas

Ook zijn Amerikaanse fabriek in Dallas heeft Cartamundi een coronatwist gegeven. Het bedrijf maakt er kaarten voor Pokémon en Magic: The Gathering, en sinds kort ook gelaatsschermen. ‘We hebben een scherm ontworpen dat we op onze machines kunnen maken.’ Een 50-tal werknemers is daar intussen zoet mee. De doelstelling is 250.000 stuks maken. ‘Maar we kunnen meer doen als het nodig is.'

Door de lockdowns wereldwijd hebben mensen overal de voorbije weken en maanden het plezier van bordspelen herontdekt. Maar dat betekent niet dat Cartamundi daar automatisch van profiteert. ‘De vraag is hoog. Er wordt veel gespeeld en gepuzzeld. Maar die extra vraag hebben we niet overal kunnen opvangen en zie je niet in onze cijfers. Het is schrijnend.’

Dat heeft veel te maken met de tijdelijke fabriekssluiting in Ierland. Het bedrijf speelt vanuit dat land kort op de bal en legt er geen voorraden aan. ‘We hebben een deel van de productie kunnen verhuizen naar Spanje en Duitsland, maar dat gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot.'

In plaats van drie shifts van 8 uur zijn er nu drie van 7,5 uur om geen overlap te hebben en tussendoor de werkposten te kunnen ontsmetten. Dat is dus anderhalf uur productie per dag minder. Marco van Haaften Marketingdirecteur Cartamundi

Intussen zijn alle fabrieken van Cartamundi opnieuw operationeel, zij het op een lager pitje. ‘In plaats van drie shifts van 8 uur zijn het er nu drie van 7,5 uur om geen overlap te hebben en tussendoor de werkposten te ontsmetten. Dat is anderhalf uur productie per dag minder.’

Dus neen, 2020 wordt zeker geen topjaar, ook omdat de vraag naar speelkaarten vanuit de casinowereld - een groot slachtoffer van de lockdowns - is stilgevallen. ‘Het eerste kwartaal was redelijk, het tweede is moeilijk en de rest is moeilijk te voorspellen’, klinkt het.