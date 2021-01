Cartamundi richt onderzoekscentrum op in Turnhout

Cartamundi - de producent van het bordspel Monopoly en Pokémon-kaarten - investeert enkele miljoenen euro in een centrum in Turnhout om onderzoek te doen naar betere productieprocessen.

Het Kempense familiebedrijf Cartamundi is een wereldspeler in zijn domein. Het produceerde vorig jaar zowat 25 miljard kaarten. Denk aan gewone speelkaarrten, pokerkaarten voor casino's en kaarten van Pokémon, UNO of Magic: The Gathering. Daarbovenop maakt het ook nog eens 60 miljoen bordspellen, waaronder Monopoly en Risk.

'Dat zijn grote volumes. Als we daar een efficiëntiewinst kunnen boeken, dan telt dat snel op', zegt Marco van Haaften, de woordvoerder van het bedrijf.

Daarom gaat het bedrijf op zoek naar nieuwe en betere productiemethodes. Industrie 4.0, zoals dat heet, waarbij digitalisering, robots, cobots, sensoren en artifitiële intelligentie centraal staan.

Cartamundi start daarvoor in Turnhout een nieuw onderzoekscentrum op, goed voor een investering van 'enkele miljoenen'. 'Met het onderzoek kijken we drie tot vijf jaar vooruit', zegt van Haaften. 'Er worden nu prototypes van machines binnengereden. Die zullen we verder ontwikkelen, en als alles op punt staat, kunnen we die wereldwijd uitrollen in onze fabrieken van India tot de VS, en van Turnhout tot Japan.'

Cartamundi is in Turnhout geboren. Het is dan ook hier dat we willen investeren en bijdragen tot de werkgelegenheid. Cartamundi

De keuze voor Turnhout als speerpunt van het wereldwijde onderzoek en ontwikkeling is een logische keuze. 'Cartamundi is in Turnhout geboren. Het is dan ook hier dat we willen investeren en bijdragen tot de werkgelegenheid', klinkt het. Op termijn zullen er een tiental mensen werken.

Het team zal er nauw samenwerken met dat in het Oost-Vlaamse Drongen waar Cartamundi werkt aan digitale processen voor gepersonaliseerde producten. Ook met Seattle zal er een directe lijn zijn. Daar zit een designteam dat in opdracht van speelgoedbedrijven zoals Hasbro en Mattel nieuwe producten ontwikkelt.

Broedplaats voor innovatie