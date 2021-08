China voert strenge privacywetgeving in

China voert vanaf 1 november nieuwe privacyregelgeving in om de verzameling en gebruik van data in te perken. De Chinese big tech verliest opnieuw terrein op de beurzen.

Met de nieuwe regels wordt het voor het voor bedrijven moeilijker om data te verzamelen. De precieze inhoud van de wet is nog niet publiek gemaakt, maar de krijtlijnen ervan zijn al vrijgegeven.

De nieuwe regels zijn opnieuw een tegenvaller voor bigtechbedrijven in China. Die kregen de voorbije weken en maanden al rake klappen op de beurs. Tencent is daarbij een van de bedrijven die getroffen is.