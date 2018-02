'Chinese groep HNA zet 100.000 mensen op straat'

Het Chinese conglomeraat HNA Group staat voor een ontslagronde waarbij 100.000 mensen wereldwijd hun baan zouden verliezen.

Dat komt neer op een kwart van het totale personeelsbestand van het bedrijf, meldt de informatieleverancier REDD op basis van ingewijden. De banen zouden verdwijnen in alle lagen van het bedrijf, ook bij onderdelen die al in de etalage staan.

Het is HNA er alles aan gelegen om zijn financiële positie te verbeteren. De luchtvaarttak van HNA, met onder meer Hainan Airlines, lijkt buiten schot te blijven. In ons land is het conglomeraat bekend als de eigenaar van de bagageafhandelaar Swissport.

Systeemrisico

De Chinese overheid is bezig met het opsporen van zogenoemde systeemrisico's. Chinese bedrijven die agressief geld investeerden in het buitenland, zoals Anbang Insurance, Fosun International, Dalian Wanda Group en dus ook HNA, zijn daardoor in het vizier van toezichthouders gekomen. HNA stak onder meer grof geld in vastgoed en hotels. Het Chinese bedrijf was niet direct bereikbaar voor commentaar.