Chinese miljardair sterft na val in de Provence

Wang Jian, de voorzitter van het Chinese conglomeraat HNA Group (o.a. Hilton), is op 57-jarige leeftijd overleden tijdens een zakenreis in Frankrijk.

Wang Jian stond mee aan de wieg van de luchtvaartmaatschappij Hainan Airlines, dat het startschot vormde voor de groei van het conglomeraat HNA Group. Sinds eind 2015 kocht HNA voor liefst 40 miljard dollar aan participaties in de meest uiteenlopende sectoren: vastgoed, banken, hotels en logistieke bedrijven.

Die forse expansie gebeurde grotendeels met geleend geld, en dat is de groep nu zuur aan het opbreken. De Chinese overheid houdt conglomeraten als HNA, Fosun en Dalian Wanda scherp in de gaten omdat ze vreest dat ze zullen bezwijken onder hun met schulden overladen balans.

Het resultaat is dat HNA de jongste tijd vooral het nieuws haalt met de verkoop van activiteiten om de balans aan te zuiveren. Daarbij gingen prestigieuze activa de deur uit, zoals een belang in hotelgroep Hilton en een deel van het belang in Deutsche Bank.