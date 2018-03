Chinese techondernemers rukken op in miljardairslijst

De eigenaren van de Chinese techconcerns Tencent en Alibaba duiken voor het eerst op in de top-twintig van de miljardairslijst van zakenblad Forbes.

Het belang van de grote Chinese technologiebedrijven neemt wereldwijd alleen maar toe. Dat blijkt ook uit de jaarlijkse miljardairslijst van het Amerikaanse zakenblad Forbes.

De techiconen Ma Huateng en Jack Ma duiken allebei voor het eerst de top-twintig binnen, respectievelijk op de zeventiende en twintigste plaats met een vermogen van 45,3 miljard en 39 miljard dollar. De eerste Ma is de CEO van Tencent, eigenaar van de in China razend populaire alles-in-een-app WeChat, de tweede Ma profileert zich met Alibaba als Chinese e-commercekampioen.

De opmars van de twee Chinese techondernemers is relatief ongezien. Een jaar geleden had Pony Ma - het pseudoniem van de Tencent-Ma - nog maar een vermogen van 24,9 miljard dollar. WeChat, waarmee je zowel berichten kan sturen als de bus betalen, sloopte dinsdag de grens van een miljard gebruikers. Jack Ma maakte een sprong van 11 miljard - van 28,3 naar 39 miljard dollar.

Ma's

Het exploderende vermogen van de twee Chinese Ma's gaat natuurlijk hand in hand met de dito beurskoers van Tencent en Alibaba . In het jaar voorafgaand aan 9 februari - toen Forbes zijn lijst afklokte - verdubbelde de aandelenkoers van Tencent. Het bedrijf is vandaag ongeveer 530 miljard dollar waard.

Ook bij het aantal 'nieuwe miljardairs' is het al China dat de klok slaat. In de groep van 259 nieuwkomers zijn 89 Chinezen vertegenwoordigd. De Verenigde Staten leveren 'maar' 18 debutanten af. In de hele lijst van 2.208 miljardairs nadert China (476) de Verenigde Staten (585).

De koploper van de lijst duldt voorlopig weinig concurrentie. Jeff Bezos, CEO van 'Everything Store' Amazon, is de eerste 'centi-billionaire'. Met 112 miljard dollar laat hij Microsoft-oprichter Bill Gates, die strand op 90 miljard dollar, vlot van zich af. Warren Buffett sluit het podium (84 miljard dollar).

De tien rijkste Naam Vermogen Bedrijf Jeff Bezos 112 miljard Amazon Bill Gates 90 miljard Microsoft Warren Buffett 84 miljard Berkshire Hathaway Bernard Arnault 72 miljard LVMH Mark Zuckerberg 71 miljard Facebook Amancio Ortega 70 miljard Zara Carlos Slim Helu 67,1 miljard Grupo Carso Charles Koch 60 miljard Koch Industries David Koch 60 miljard Koch Industries Larry Ellison 58,5 miljard Oracle

AB InBev

Het is cruciaal te duiden dat de lijst een momentopname is. Forbes kijkt naar de aandelen- en wisselkoersen van 9 februari, focust vooral op individuen in plaats van familievermogens en houdt zich niet in met al private of afgeschermde vermogens.

Het kan de reden zijn waarom Alexandre Van Damme niet in de lijst te vinden is. Van Damme vergaarde zijn fortuin voornamelijk via bierproducent AB InBev, wereldwijd marktleider in zijn sector. Hij is ook aandeelhouder en bestuurder bij bijvoorbeeld Douwe Egberts, Restaurant Brands International (de groep boven Burger King, Tim Hortons en Popeyes Louisiana Kitchen) en binnenkort ook Kraft Heinz.