Christeyns doet overname in Spanje

Christeyns, de Gentse producent van reinigings- en desinfectieproducten, zet zijn overnametocht voort en lijft het Spaanse bedrijf Eurosanex in.

Eurosanex is gevestigd in Valencia, telt dertig werknemers en haalde vorig jaar zo’n 10 miljoen euro omzet. Met de deal versterkt Christeyns zijn afdeling professionele hygiëne. Die richt zich onder meer op hotels, restaurants, woon-zorgcentra, wellnesscentra, scholen, carwashes en schoonmaakbedrijven.

Christeyns heeft de ambitie de afdeling tussen 2020 en 2023 in omvang te verdubbelen tot 120 miljoen euro omzet en rekent daarvoor op organische groei en overnames. Eerder dit jaar nam het al het Grijspeerdt over, gevestigd in Roeselare.

De drie andere divisies van Christeyns focussen op industriële wasserijen, de voedingsindustrie en de medische/cosmetische sector.

Buiten Europa

Christeyns heeft in totaal 46 vestigingen en telt meer dan 1.000 werknemers. In 2020 bedroeg de omzet 282 miljoen euro. Het bedrijf is sinds 1989 in handen van de familie Bostoen en wordt geleid door Alain Bostoen. Die is ook bestuurder bij de bank- en verzekeringsgroep KBC.