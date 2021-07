Colruyt stapt in betaalapp Digiteal

Digiteal uit Waals-Brabant kreeg in 2017 een erkenning als betaalinstelling van de Nationale Bank. Met zijn app kunnen ondernemingen en klanten al hun facturen samen beheren en betalen via hun computer, tablet of smartphone. Met de nieuwe aandeelhouders en het extra geld hoopt Digiteal 'onze marketing en onze ontwikkelingen te versnellen en ons team te versterken om onze Belgische en Europese klanten en partners tevreden te stellen', klinkt het in een persbericht.