Colruyt zoekt 2.000 tijdelijke coronamedewerkers

Colruyt zoekt mensen om te werken in de winkels, de magazijnen en de productievestigingen van vlees, koffie en brood.

Door de nieuwe piek van het aantal coronagevallen draaien de winkels van Colruyt op volle toeren. Daarom, en omdat Colruyt vreest dat medewerkers ziek uitvallen, is de winkelgroep op zoek naar 2.000 tijdelijke werknemers.

Die hoopt Colruyt te vinden in sectoren die hard getroffen zijn door het coronavirus. Zoals de horeca, die gesloten is. Het bedrijf denkt de extra mensen zo'n drie maanden werk te kunnen verschaffen.

Ze zullen worden ingezet in de winkels van de groep, maar ook in de magazijnen en in productieateliers. Colruyt bakt onder andere zijn eigen brood, maalt zijn eigen koffie en versnijdt zijn eigen vlees.

Zorgsector

Vandaag zijn 1.100 medewerkers tijdelijk aan de slag bij Colruyt Group. 'We verwachten de komende maanden meer dan 3.000 extra tijdelijke medewerkers nodig te hebben. Daarom zoeken we meer dan 2.000 bijkomende collega’s. Met deze publieke oproep willen we die mogelijkheid extra onder de aandacht brengen bij de werknemers uit de zwaarst getroffen sectoren', zegt operationeel directeur Marc Hofman.