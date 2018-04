Conny Vandendriessche: ‘Er zijn geen twee Conny's'

Het is niet omdat ze aan het hoofd van de Belgische uitzendgroep Accent staat dat Conny Vandendriessche zich niet kwetsbaar durft op te stellen. Ontbijt met De Tijd.

‘Een yoghurt met granola.’ Conny Vandendriessche (53) heeft aan een korte blik op de ontbijtkaart genoeg. Een van de drie investeringen die de topvrouw van het uitzendbedrijf Accent in het net afgelopen VIER-programma ‘De leeuwenkuil’ deed, is in een bedrijfje dat granola wil verkopen. Een vergelijkende studie dringt zich op.

In ‘De leeuwenkuil’ moeten ondernemers hun project voorstellen aan een jury van zakenlui, die in paar minuten tijd moeten beslissen of ze enkele tienduizenden euro’s willen investeren. ‘In werkelijkheid hebben we telkens een uur om het dossier te bestuderen’, zegt Vandendriessche. Behalve in het granolazaakje nam ze ook participaties in een start-up die handtassen maakt en in een bedrijfje dat kwaliteitskoffie op de internationale markt wil brengen.

Start-ups zijn hot. Jongeren zijn enorm betrokken en willen allemaal entrepreneur of intrapreneur worden. Het is een hype.

Sinds ze in de jury zit, wordt de West-Vlaamse onderneemster overstelpt met voorstellen, zegt ze. ‘Start-ups zijn hot. Jongeren zijn enorm betrokken en willen allemaal entrepreneur of intrapreneur worden. Het is een hype. Velen dromen ervan hun bedrijf te verkopen met een enorme waarde, terwijl ze nog verlies maken. Die mentaliteit komt uit Silicon Valley overgewaaid, terwijl ook daar het echte succes wordt gemaakt door scale-ups, bedrijven die doorgroeien en wel tewerkstelling creëren. We zouden onze focus beter wat meer daarop richten.’

Flamboyante zakenpartner

We hebben afgesproken in POP, een eigentijdse koffiebar in het centrum van Roeselare. Enkele honderden meters verderop was het kantoor waar alles begon voor Vandendriessche. Samen met haar flamboyante zakenpartner Philippe Cracco verliet ze haar werkgever Adecco om zelf een keten van uitzendkantoren op te richten.

Ben ik niet te egoïstisch geweest? Heb ik het wel goed gedaan voor mijn gezin? Dat vraag ik me vaak af.

‘Die eerste vestiging lag vlak bij het ziekenhuis en tegenover een kantoor van de Generale Bank', zegt Vandendriessche geamuseerd. ‘Toen we zagen dat die bankbedienden om negen uur begonnen en om vier vertrokken, zeiden we vaak tegen elkaar dat we de verkeerde job hadden gekozen. Want wij zaten daar van acht tot acht keihard te werken. En als we aanvankelijk geen kandidaten voor een job vonden, troostten we elkaar lachend met de gedachte dat we desnoods wel enkele patiënten uit de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis zouden overtuigen.’

Sinds de uitstap van Philippe Cracco en de intrede van de Franse investeringsgroep Naxicap is House of HR uitgegroeid tot een internationale groep met 1,4 miljard euro omzet, ongeveer 146 miljoen euro brutobedrijfswinst en 2.591 werknemers in dienst. ‘Nu ben ik iets te bekend geworden, maar vroeger stelde ik mezelf altijd voor als uitzendconsulente als ik met iemand aan de praat raakte. Pas dan hoorde ik wat mensen echt dachten over de business. Belgen zijn conflictvermijdend en vertellen niet vaak wat ze echt denken.’

Receptioniste op de camping

Vandendriessche werkte ooit nog als receptioniste op een camping aan de kust en leerde er hoe belangrijk het is goed om te kunnen met mensen. ‘Ik zie mezelf nog altijd als iemand volks. Ik hou van eenvoud en duidelijkheid. Ik ga me nooit anders voordoen dan ik ben. Mijn ouders waren zelfstandigen en hielden aan het principe dat iedereen gelijk is voor de wet. Als ik zie dat de fonkeling uit iemand zijn ogen verdwenen is, ga ik die werknemer aanspreken en vragen wat er scheelt. Er bestaan geen twee Conny’s. What you see, is wat you get.’

Hier, in het hart van West-Vlaanderen, is de krapte op de arbeidsmarkt sterk voelbaar. De regio heeft nagenoeg de volledige structurele tewerkstelling bereikt. Ook voor Accent wordt het een uitdaging om nog genoeg uitzendkrachten te vinden.

‘Onze grootste groeipool komt van vluchtelingen. Met de VDAB en de OCMW’s hebben we een project opgezet waarbij we die mensen al een job mogen aanbieden voor hun papieren in orde zijn. Want als je moet wachten op die formaliteiten, wat twee tot drie jaar kan duren, zitten die mensen vaak al in een vangnet waar ze niet meer uit willen. Zo hebben we in deze regio al 140 vluchtelingen aan het werk gezet. Daarom breiden we het project uit naar Gent en Antwerpen.’

Wir schaffen das

Vandendriessche vindt dat we als maatschappij meer moeten nadenken over hoe we met migratie omgaan. ‘Het ‘Wir schaffen das’ van Angela Merkel was een slimme zet. Een van de troeven van Duitsland is dat het al lang beseft dat buitenlandse arbeidskrachten nodig zijn om de economie te doen draaien. Als de hoogconjunctuur aanhoudt, zeker in Vlaanderen, krijgen we grote tekorten op arbeidsvlak.'

Als een machine niet draait, vind je het plots minder erg dat je sollicitant een exotische naam heeft.

'Kijk naar het verplegend personeel. Enkele jaren geleden zijn we zelf naar Roemeense verpleegsterscholen getrokken om er lessen Nederlands te geven. Maar makkelijk is het niet: het diploma wordt nog altijd niet gelijkgesteld en het blijft erg moeilijk voor buitenlanders om hier te aarden. Na zes maanden waren alle verpleegsters die naar hier waren gekomen weer vertrokken.’

De uitzendkantoren kregen enkele jaren geleden felle kritiek wegens racisme: ze gingen te vlot mee in vragen van werkgevers om alleen blanken aan te werven. ‘Die bedrijven betaalden natuurlijk wel de rekening’, zegt Vandendriessche. ‘Maar die houding is fel veranderd door de bloeiende economie. Als een machine niet draait, vind je het plots minder erg dat je sollicitant een exotische naam heeft.’

Lui van nature

Toch blijft het opvallend dat regio’s in Vlaanderen schreeuwen om werkvolk, terwijl de werkloosheid aan de andere kant van de taalgrens groot blijft. ‘Het vangnet is er gewoon veel groter. Daarom moet je werkloosheid in de tijd beperken. Er bestaan duizenden initiatieven om je gratis te herscholen. Werklozen die beseffen dat hun uitkering niet eindeloos is, kan je veel sneller in die richting duwen. Mensen zijn nu eenmaal lui van nature, en iedereen heeft een duwtje nodig. Mocht ik vandaag niets te doen hebben, lag ik wellicht ook tot twaalf uur in mijn bed.’

Lees 'Ontbijt met De Tijd' ook op www.tijd.be/ontbijt

De onderneemster werpt ook een steen naar de Vlaamse politici. ‘We kondigen met veel show aan dat we gaan proberen de nieuwe fabriek van Elon Musk hier te krijgen, maar tegelijk durft niemand het oude beest van onze arbeidswetgeving aan te pakken, zodat alle grote logistieke centra van internetbedrijven net over onze grenzen worden gebouwd. Daar krijg ik het op mijn heupen van.’

Sinds vier jaar besteedt Vandendriessche ook veel tijd aan haar bedrijf Stella P, waarmee ze externe bestuurders voor kmo’s zoekt. ‘Ik vond de bestuurskamers een te groot ons-kent-onswereldje, met te weinig diversiteit, en zeker te weinig vrouwen.’ Intussen heeft Stella P meer dan 200 externe mandaten ingevuld, waarvan 35 procent met vrouwen.

Zonnekoning

Volgens Vandendriessche is de toekomst aan de vrouwen. ‘Meisjes maken intussen de meerderheid van de afgestudeerden uit. We zijn misschien strategisch wat minder sterk, maar we deliveren wel. Wij hebben ook de talenten die nu nodig zijn in de economische wereld: participatief leiderschap, tussen de mensen gaan staan en niet langer als een zonnekoning de wet dicteren.’

Ik vond de bestuurskamers een te groot ons-kent-onswereldje, met te weinig diversiteit, en zeker te weinig vrouwen.

Had ze het zelf zonder haar mannelijke zakenpartner, Philippe Cracco, zo ver gebracht? ‘Nee’, geeft ze resoluut toe. ‘Je moet door anderen worden getriggerd om uit je comfortzone te komen. ‘Als je bij de hond slaapt, krijg je zijn vlooien’, wil het spreekwoord. Als je iemand rond je hebt die de zaken grootser bekijkt en minder risicoavers is, neem je dat over, gecombineerd met jouw talent.’

Tegelijk moeten vrouwen zich durven af te zetten tegen het traditionele beeld van ondernemen, vindt ze. ‘Ik hoef op netwerkevents niet tot middernacht aan de toog te hangen. Vrouwen zitten anders in elkaar: ik weet vooraf wie ik wil zien, en als ik die persoon een kwartier heb gesproken, is mijn doel bereikt, en hoeft die toog niet meer. In te mannelijke bedrijven is daar weinig begrip voor. Maar het is niet omdat ik geen zestig uur per week werk dat ik minder ambitieus ben.’

Revanchegevoel

Haar focus op vrouwelijke ondernemers stamt uit een soort fundameneel rechtvaardigheidsgevoel. Van haar vader mocht alleen haar tweelingbroer meewerken in het familiebedrijf, terwijl zij verpleegkunde en toerisme ging studeren. Speelt dat revanchegevoel nog? ‘Onbewust wel’, geeft ze toe. Erover spreken met haar vader lukt moeilijk. ‘Hij is intussen een stuk ouder en zo makkelijk gaat dat niet meer. Maar misschien heb ik ook niet het lef om erover te beginnen.’

Accent had jaren het imago van een machobedrijf, met dansende chippendales op personeelsfeesten. Dat is veranderd sinds Cracco is vertrokken. ‘Misschien heb ik me er destijds te weinig tegen verzet,’ zegt Vandendriessche. Het bedrijf sloot intussen ook een dading met de fiscus over een constructie in Luxemburg. ‘De tijdgeest is veranderd. Ik wilde een streep trekken onder het verleden.’

Welke waarden wil ze meegeven aan haar zoon? ‘Nederigheid vind ik zeer belangrijk. En rechtvaardigheid, vriendelijkheid, enthousiasme...’ Haar stem stokt, ze wendt het hoofd af. Het blijft even stil. Als ze verder gaat, staan er tranen in haar ogen. ‘Als ik dat kan meegeven, beschouw ik mezelf een geslaagde moeder.’

Schuldgevoel

Ze neemt een zakdoek, en zegt verontschuldigend dat ze zo’n persoonlijke vraag zelden krijgt. ‘Waarom het zo gevoelig is? Ik heb altijd heel veel gewerkt, en besef met de jaren dat mijn balans misschien niet helemaal in evenwicht was. Ben ik niet te egoïstich geweest? Heb ik het wel goed gedaan voor mijn gezin? Dat vraag ik me vaak af. En ja, misschien is dat ook typisch vrouwelijk en moeten we van dat schuldgevoel af.’