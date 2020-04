Corona bij Belgische bedrijven: eenrichtingsverkeer en omkleden in de showroom

De Belgische fabrieken wapenen zich met tal van creatieve maatregelen tegen het coronavirus.

'We hebben eenrichtingsverkeer ingevoerd in de magazijnen. Bepaalde deuren dienen enkel nog als ingang of uitgang omdat ze anders te smal werden.' Bij de West-Vlaamse heftruckgroep TVH blijven al weken 500 arbeiders aan het werk, maar het bedrijf heeft tal van maatregelen genomen om te voldoen aan de regels over social distancing. 'In de wc's is de helft van de urinoirs afgeplakt', zegt woordvoerster Isabelle Van de Voorde. 'De lockers voor het personeel hebben we verhuisd van de kleedkamer naar een grotere ruimte in de showroom.'

In het bedrijfsrestaurant heeft TVH de helft van de stoelen weggenomen en kunnen de werknemers enkel nog maaltijden afhalen. Bedienden kregen de vraag om aan hun bureau te lunchen. Bij Bombardier moet het personeel voorlopig zijn eigen boterhammen meenemen. In Brugse fabriek, die onder meer de eindassemblage van de nieuwe dubbeldekstreinen van de NMBS doet, gingen dinsdag 40 arbeiders weer aan het werk. ‘De echte productie wordt nog niet opgestart’, zegt fabrieksdirecteur Peter Boels.

We dragen nooit met twee personen een zetel binnen. De ene werkt nu op het dak en de andere aan het chassis. Peter Boels Directeur Bombardier Brugge

‘Het gaat uitsluitend om het afwerken van bepaalde taken, zoals stukken monteren, herstellingen aanbrengen aan verf of het uitvoeren van kleine testen. Elke taak wordt door maximum één persoon uitgevoerd. We dragen bijvoorbeeld nooit met twee personen een zetel binnen. Nu werkt de ene op het dak en een andere aan het chassis. Nog iemand anders werkt in een van de verdiepingen van de dubbeldekstreinen. We testen dat twee weken.'

Carpoolen

Arcelor Mittal produceert nog altijd, maar aan een lager tempo. De fabriek controleert de temperatuur van de werknemers bij het binnenkomen. Bij Audi Brussel en Volvo Car Gent draaien de voorbereidingen om te herstarten op volle toeren. De grote uitdaging voor beide autofabrieken is de handhaving van de social distance van anderhalf meter in de assemblage, waar vaak meerdere arbeiders gelijktijdig aan één voertuig werken. 'Als de veiligheid niet gegarandeerd wordt, is het een no go', waarschuwt vakbondsman Franky De Schrijver (ABVV).