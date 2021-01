Corona halveert Belgische overnamemarkt

Ondanks een stevige inhaalbeweging in de laatste maanden van het jaar, heeft de Belgische overnamemarkt een zwak jaar achter de rug. De boosdoener: de coronacrisis. Met tal van grote deals in de pijplijn belooft 2021 evenwel stevig van start te zullen gaan.

Met de aankondiging van drie beursexits in de herfst en recente deals rond Cegeka, Mobile Vikings of Recticel zou de illusie kunnen ontstaan dat de overnamemarkt dit jaar op volle toeren draaide. Maar niets is minder waar. Of beter: het beeld is veel genuanceerder. Want net als in veel andere sectoren sloeg corona in als een bom. De overnamemarkt moest enkele weken bekomen van de schok. Maar gaandeweg kwamen veel deals weer op gang en werden ze - weliswaar met vertraging en zonder bubbels om de handtekeningen luister bij te zetten - toch beklonken. Met als orgelpunt de laatste weken van het jaar.

De cijfers spreken voor zich. De afgelopen twaalf maanden werden er voor ‘slechts’ 20 miljard euro aan Belgische deals beklonken. Dat zijn transacties met een Belgische koper, verkoper of doelwit. Dat is het op één na laagste bedrag van het voorbije decennium (zie grafiek) en de helft minder als in 2019.

De grootste Belgische deal van 2020 werd net voor Kerstmis gesloten: AB InBev verkocht de helft van zijn Amerikaanse blikjesfabrieken aan een consortium rond de investeringsreus Apollo (2,46 miljard euro). De verkoop van de Financietoren voor 1,2 miljard euro aan het Zuid-Koreaanse Meritz staat op twee en die van de groep van klinische labo’s CMA-Medina aan het Franse Biogroup (1 miljard) vervolledigt het podium. De eigenaar van CMA-Medina, het echtpaar De Raedt-Verheyden (zie portret), cashte fors en herinvesteerde een deel van de opbrengst in Biogroup.

De tien grootste transacties zijn goed voor een totaal prijskaartje van ongeveer 8 miljard, dus bijna de helft van het totaal. In die top-10 staat onder meer ook het bod van telecomreus Orange op zijn Belgische dochter (622 miljoen euro). Dat is één van de drie beursexits die in Brussel in de steigers staat. De andere? Dat zijn het bod van de familie Sioen op de gelijknamige producent van technisch textiel (160 miljoen euro) en dat van de families Donck en Desimpel op het communicatiebedrijf Zenitel (39 miljoen).

Verkopersmarkt

Eén ding dat corona niét veranderde, is het stevige prijskaartje dat aan sommige transacties hangt. Verkopers spelen in op de nooit geziene financieringscapaciteit van overnemers – die dankzij de nulrente quasi gratis kunnen lenen – en op het feit dat er, voornamelijk bij investeringsfondsen, een Mount Everest aan cash aan de zijlijn staat dat op zoek is naar overnames.

De concurrentie op veel dossiers is daardoor groot en dat drijft de prijzen omhoog. De stevige prijskaartjes bij de verkoop van CMA-Medina, CID Lines (naar schatting 450 miljoen), de puzzelboekuitgever Keesing (330 miljoen euro), de IT-groep ESAS (250 miljoen euro) of nog het softwarebedrijf Geodynamics (naar verluidt ruim 100 miljoen) spreken boekdelen.

Glazen bol

Zal het in het ‘vaccinjaar’ 2021 ook zo’n vaart lopen? Enkele grote transacties kondigen zich alvast aan, waaronder de verkoop van het milieutechnologiebedrijf Desotec door de Zweedse miljardairsfamilie Wallenberg en de verkoop van de infrastructuurgroep Infra.

Een van de grootste deals van het jaar zou wel eens TVH Parts kunnen worden. De splitsing van de TVH-groep gaat gepaard met een zoektocht naar een minderheidspartner voor die onderdelendivisie. Het prijskaartje zou ruim boven 1 à 1,5 miljard euro kunnen uitkomen, wat meteen goed zou zijn voor een plaats in de hoogste regionen van de rangschikking.

Bakstenen en buisjes

2020 was ook een behoorlijk actief jaar op de Brusselse beurs. Daar haalden bedrijven de afgelopen twaalf maanden zo’n 2,7 miljard euro op. Eén belangrijke kanttekening, wel: dat geld werd bijna exclusief opgehaald door vastgoed- of biotechbedrijven. Tekenend voor de ‘baksteen- en buisjesvallei’ die Euronext Brussel al enkele jaren is geworden.