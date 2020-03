Corona hindert Batibouw

187.000 bezoekers hebben de voorbije dagen de weg naar Brussels Expo gevonden. Dat is zowat 70.000 man minder dan de editie van 2019, die ook al een achteruitgang met 10 procent kende tegenover 2018. NOchtans was de vernieuwde beurs van dit jaar op koers om beter te doen, melden de organisatoren. 'Maar de invloed van het coronavirus was vooral in het laatste weekend uiteindelijk toch voelbaar' aldus algemeen directeur Frédéric François van beursorganisator FISA.