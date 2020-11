Corona-inbreuken bij één op de vijf controles in handelszaken

De FOD volksgezondheid zet sinds twee weken een veertigtal inspecteurs in voor controles op de naleving van de coronamaatregelen in handelszaken. Op 819 controles zijn meteen 22 procent grote inbreuken vastgesteld en 184 processen-verbaal opgemaakt.

De controles zijn gestart in kleine winkels die op piekmomenten veel klanten ontvangen, zoals krantenwinkels, nachtwinkels, kleine dagwinkels, benzinestations en alcoholautomaten. Binnenkort komen daar ook andere verkooppunten van essentiële goederen bij, zoals supermarkten, en zaken die essentiële diensten leveren.

De inspecteurs van Volksgezondheid controleren het naleven van de regels om klanten 1,5 meter uit elkaar te houden. Denk aan het optrekken van plexiglas, de aanleg van looproutes en vloermarkeringen, het verplicht gebruik van winkelkarren, of een aangepaste inrichting van de kassa's. Ook checken ze de toepassing van de mondmaskerplicht, het ter beschikking stellen van handgels, de informatieplicht aan de ingang van de basispreventieregels en het verkoopverbod van alcohol na 20 uur.

Een grote inbreuk is het niet-naleven van één van die regels, zo licht woordvoerster Wendy Lee toe. Een kleinere inbreuk is bijvoorbeeld een winkel met wel handgels, maar verstopt achter plastic. Of een winkelier die weinig moeite doet om de looprichting te doen naleven.

De FOD Volksgezondheid stelt vast dat heel wat gecontroleerde handelaars de basispreventieregels niet of onvoldoende respecteren en doet een 'warme oproep' aan handelaars om zich te houden aan de maatregelen. 'Informeer je klanten over de maatregelen met affiches, stel een goed gevulde fles alcoholgel ter beschikking, zorg voor duidelijke bestickering op de vloer om 1,5 m aan te geven, enzovoort. Zo help je mee de crisis te bestrijden', luidt het.