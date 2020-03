Corona zwaard van Damocles boven overnames

Deals dreigen op de schop te gaan als kopers een beroep doen op de calamiteitenclausule 'MAC' en zich terugtrekken. Maar voorlopig loopt het nog niet zo'n vaart.

MAC doet velen allicht eerder denken aan een hamburger dan aan een overname. Maar voor zakenbankiers en -advocaten is het een klassieke clausule bij overnames. MAC staat voor Material Adverse Change. Die clausule wordt bij deals opgenomen in contracten en laat kopers toe zich terug te trekken als een belangrijk - lees: onverwacht en destabiliserend - feit zich voordoet tussen het tekenen (signing) en het afronden (closing) van een transactie en het een invloed heeft op de waarde van het doelwit.

Maar wie bepaalt wat een MAC is? 'Een oorlog, een revolutie, een aanslag. Die gebeurtenissen vallen onder een MAC', legt een zakenadvocaat uit. Maar is dat ook het geval voor een pandemie? 'Er zijn duizend definities van wat een MAC is, want het is een contractuele en geen wettelijke term. Maar als je je gezond verstand gebruikt, valt ook de coronacrisis onder de noemer MAC. Al dit er geen is, wat dan wel?'

Agfa verkoopt een deel van de IT-activiteiten van zijn HealthCare-divisie aan het Italiaanse Dedalus. Die transactie, die in het tweede kwartaal wordt afgerond, zou dus in aanmerking kunnen komen. In Mortsel zegt men evenwel dat de deal niet in het gedrang komt door die clausule.

Onzekerheid troef

Intussen kabbelt de Belgische overnamemarkt voort. Donderdagmorgen zeiden meerdere bronnen nog dat voorlopig alleen sprake is van vertraging bij deals die al opgestart zijn. Zo gaan de processen rond het cosmeticaplatform Vision Healthcare en de softwareleverancier Corilus nog door.

De overnamemarkt kabbelt voorlopig voort. Maar hoe lang nog?

Maar tot wanneer? 'Voorlopig zijn er alleen logistieke problemen, geen financiële', zegt een dealmaker. Is dat houdbaar? 'Dat is moeilijk te zeggen. Binnen zes weken ziet de situatie er misschien helemaal anders uit. Het is onzekerheid troef.'

Nieuwe overnamedossiers worden de volgende maanden niet opgestart. En kapitaaloperaties gaan de koelkast in. In dat metier is de bedrijvigheid door de storm op de beurzen stilgevallen.'Een paar transacties stonden op het punt afgerond te worden, maar ze zullen niet doorgaan', vertelt een Belgische zakenbankier.

Beursgang

Voor beursintroducties wordt voorlopig gekeken naar de tweede jaarhelft.