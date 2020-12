Coronacrisis doet digitale diefstal pieken

Het Centrum voor Cybersecurity België kreeg dit jaar al 2,8 miljoen meldingen van verdachte berichten, ruim een miljoen meer dan in 2019, zo schrijft De Morgen.

Terwijl het aantal inbraken en diefstallen jaar na jaar daalt, boomt de cybercriminaliteit in België. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) kreeg dit jaar al 2,8 miljoen meldingen over verdachte berichten binnen. Dat zijn er ruim een miljoen meer dan in 2019.