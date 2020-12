Coronacrisis hield starters dit jaar niet tegen

Deze zomer werden meer ondernemingen opgericht dan vorig jaar, blijkt uit een rapport van Statistiek Vlaanderen. Ondernemers maakten een inhaalbeweging nadat de coronapandemie het land had platgelegd.

Tussen juni en oktober werden in Vlaanderen meer ondernemingen opgericht dan vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van Statistiek Vlaanderen. Tot de coronapandemie in maart het land lam legde, werden maandelijks ruwweg evenveel ondernemingen opgericht als de jaren daarvoor. Daarna ging het eerst bergaf. In april lag het aantal oprichtingen 33 procent lager dan in april 2019, in mei ging het om een daling van 19 procent tegenover mei 2019.

Vanaf juni was er een inhaalbeweging, blijkt uit het rapport, met als uitschieter augustus, toen er 32 procent meer ondernemingen werden opgericht als in augustus vorig jaar. In september nam de stijging enigszins af, maar werden nog altijd 12 procent meer bedrijven opgestart dan een jaar eerder. Van de maanden oktober en november zijn nog geen cijfers beschikbaar.

Schermvullende weergave

Na de lockdown in het voorjaar verwachtten we een absoluut rampjaar, maar dat was niet het geval. Dit jaar zijn er ongeveer evenveel starters als de vorige jaren. Danny Van Assche Unizo-topman

'Het is opmerkelijk dat er dit jaar ongeveer evenveel starters zijn als de vorige jaren', zegt Unizo-topman Danny Van Assche. 'Dat waren telkens recordjaren, met 2019 als absolute uitschieter. Na de lockdown in het voorjaar verwachtten we een absoluut rampjaar, maar dat was niet het geval. We verwachten dat die trend zich ook de laatste maanden van 2020 voortzet.'

Unizo ziet meerdere verklaringen voor de inhaalbeweging in de zomer. 'In de eerste lockdown vielen alle activiteiten stil, waardoor mensen opeens veel meer tijd hadden', zegt Van Assche. 'We vermoeden dat sommige mensen al langer met het idee speelden om een eigen zaak te starten en nu opeens tijd hadden om dat voor te bereiden. Daarnaast zien we dat er vooral nieuwe ondernemingen werden opgestart in de klein- en groothandel en in de vrije beroepen en diensten, kortom een boost in alles wat je digitaal kan doen.'

Minder ondernemingen gestopt

Sinds april zijn er ook minder ondernemingen stopgezet dan in dezelfde periode vorig jaar. Alleen in augustus werden er meer ondernemingen geschrapt als btw-plichtigen dan in augustus 2019.