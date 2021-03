Coronacrisis kreeg Belgische uitvinders niet klein

Bij het onderzoekscentrum Imec is het aantal octrooiaanvragen al jaren relatief constant, ook in 2020.

De coronacrisis belemmerde Belgische bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen niet om octrooiaanvragen in te dienen bij het Europees Octrooibureau.

Hoewel er het voorbije jaar beduidend minder creatieve koffiemachinemomenten plaatsvonden, dienden Belgische bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen ruwweg evenveel octrooiaanvragen in bij het Europees Octrooibureau (EPO) als in het recordjaar 2019. Dat blijkt uit cijfers die het bureau dinsdag publiceerde. Met hun aanvraag hopen de instellingen een jarenlange bescherming tegen namaak te verkrijgen in 44 landen, goed voor een markt van 700 miljoen mensen.

In totaal was België goed voor 2.400 Europese octrooiaanvragen, waarvan bijna een kwart uit de medische sector. De chemiegroep Solvay tekende voor de meeste aanvragen vanuit België (214), gevolgd door het onderzoekscentrum voor micro-elektronica en nanotechnologie Imec (158), de materialengroep Umicore (96), de beeldvormingsgroep Agfa (81) en de KU Leuven (81).

'Solvay heeft in 2020 minder patenten aangevraagd dan het jaar voordien', zegt woordvoerder Peter Boelaert. 'De coronacrisis had daar zeker een invloed op, maar zelfs in het coronajaar hebben we fors in onderzoek en innovatie geïnvesteerd. We hebben een octrooi aangevraagd voor Actizone, een technologie waarmee je oppervlaktes 24 uur bacterievrij kan houden en die ook dienst kan doen tegen het coronavirus.'

Qantumcomputers

Bij Imec blijft het aantal octrooiaanvragen al jaren relatief constant, ook in 2020. 'Corona heeft dat niet negatief beïnvloed', zegt André Clerix, het hoofd van de octrooidivisie. 'We konden zelfs beter samenwerken met de uitvinders. Normaal zijn die vaak op reis, maar nu zaten ze allemaal thuis en konden we ze veel makkelijker contacteren voor feedback over hun uitvinding.'

Imec diende onder meer aanvragen in voor het gebruik van 2D-materialen voor computerchips, chips om DNA-analyses te maken, nieuwe basiscomponenten voor quantumcomputers en een systeem om op basis van verkeersinformatie en de toestand in een bepaalde stad verkeersopstoppingen te voorspellen.

Nederland gaat achteruit

Ook het totale aantal Europese octrooiaanvragen bleef vorig jaar vrijwel op hetzelfde niveau, met 180.250 aanvragen, 0,7 procent minder dan in 2019. In domeinen als farmaceutica (+ 10,2%) en biotechnologie (+6,3%) was er een sterke stijging, terwijl de transportsector het aantal aanvragen met 5,5 procent zag dalen, vooral in de lucht- en ruimtevaart (-24,7%).

Er waren er grote verschillen tussen landen onderling, met China (+9,9%) en Zuid-Korea (+9,2%) als grootste groeiers, waarbij Samsung, Huawei en LG de top drie van bedrijven met de meeste aanvragen veroveren.