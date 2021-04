Coronacrisis neemt hap uit topsalarissen

Verschillende CEO’s van grote beursgenoteerde bedrijven in ons land leverden vorig jaar een stuk van hun basisverloning en/of bonus in

De pandemie, die afgelopen jaar een zware economische crisis veroorzaakte, had een weerslag op de salarissen van de topmanagers van de Bel20-bedrijven. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd.

De biergroep AB InBev zag de verkoop kelderen door de lockdown en de maandenlange sluiting van de cafés en restaurants. Topman Carlos Brito besliste daarom vrijwillig 20 procent van zijn basissalaris in te leveren van 1 mei tot 31 december. Door de slechte financiële resultaten van de groep zat er over het boekjaar 2020 ook geen bonus in voor Brito. In totaal verdiende hij vorig jaar 1,28 miljoen euro, 69 procent minder dan in 2019.

De cashbonus van Jan Suykens, de CEO van Ackermans & van Haaren, werd gehalveerd omdat de investeringsmaatschappij in 2020 minder goede financiële resultaten kon voorleggen.

De beeldvormingsgroep Barco had door de pandemie een erg moeilijk jaar. Enkele van haar belangrijkste klanten, bioscopen en festivalorganisatoren, lagen uitgeteld in de touwen. Barco sneed zwaar in zijn kosten. CEO Jan De Witte leverde daarbij een deel van zijn basissalaris in en ontving geen bonus over 2020. Zijn totale verloning daalde met bijna een kwart tot 1,26 miljoen euro.

De vastgoedgroep Cofinimmo, die actief is in onder meer zorgvastgoed, had weinig te lijden onder de coronacrisis. Toch besliste topman Jean-Pierre Hanin in april vorig jaar, toen de pandemie hevig woedde en België een eerste keer in lockdown ging, van april tot december 15 procent van zijn basissalaris in te leveren.

Bij de Nederlandse bank ING, die deel uitmaakte van de Bel20, was er geen bonus voor de CEO’s Ralph Hamers en zijn opvolger in juli Steven van Rijswijk. Ze zagen er vrijwillig van af ‘wegens de druk die de coronapandemie legt op de activiteiten van de groep’, luidt het remuneratieverslag van ING.

Bij de bank- en verzekeringsgroep KBC leidde de coronacrisis tot een aanpassing van de doelstellingen die gelden bij de toekenning van de variabele vergoedingen. De klemtoon verschoof van het bereiken van financiële doelen naar het verzekeren van de bedrijfscontinuïteit en het beperken van de gevolgen van de crisis op de financiële kerncijfers. Die doelstellingen werden gehaald. Toch besliste KBC de bonuspot voor het topmanagement, onder wie CEO Johan Thijs, met een kwart te verminderen.

Solidariteit

Enkele CEO’s leverden geen salaris in, maar beslisten vrijwillig een deel van hun remuneratie in een solidariteitsfonds te stoppen waarmee corona-initiatieven worden gesponsord, zowel in de gezondheidszorg als op sociaal of economisch vlak. Ilham Kadri, de topvrouw van de chemiegroep Solvay, legde daarvoor 15 procent van haar basissalaris opzij. Joost Uwents, de CEO van de vastgoedgroep WDP, deed een gelijkaardige geste met 15 procent van het salaris dat hij ontving in het tweede kwartaal van het boekjaar.

De investeringsmaatschappij Sofina richtte het Sofina Covid Solidarity Fund op en stak daar 20 miljoen euro in. Ook de individuele bestuurders en leden van het management stijfden met persoonlijke giften het fonds, dat projecten steunt in West-Europa, India en Singapore in gezondheidszorg en digitaal onderwijs.

De gemiddelde vergoeding van de toplui van de Bel20-bedrijven bedroeg vorig jaar 2,64 miljoen euro. Dat is 0,2 procent minder dan in 2019. In de remuneratie die ze in 2020 kregen, zitten ook variabele cashvergoedingen en vergoedingen in aandelen en opties die ze uitgekeerd of toegekend kregen voor prestaties in voorgaande boekjaren. Ook waren er enkele uitschieters die de dalers compenseerden, zodat de gemiddelde CEO-vergoeding ongeveer op hetzelfde peil bleef.

De best verdienende CEO, met een salarispakket van 7,14 miljoen euro, was Tim Van Hauwermeiren van het biotechbedrijf ArgenX. Het leeuwendeel van zijn remuneratie bestaat uit een langetermijnvergoeding in de vorm van aandelenopties waarop een waarde van 6,14 miljoen euro werd geplakt.

De karigst vergoede topman in de Bel20-club was de Fransman Guillaume Boutin van het beursgenoteerde overheidsbedrijf Proximus. Hij verdiende afgelopen jaar 678.241 euro.