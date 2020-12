Coronalening van 800.000 euro voor revalidatie met exoskeletten

De Vlaamse investeringsmaatschappij PMV geeft het Antwerpse robotrevalidatiecentrum TrainM een coronalening van 800.000 euro om de pandemie te overbruggen. Het is de voorbode van een grote kapitaalronde om de stap naar het buitenland te zetten.

‘Een vrouw uit Luik was na een beroerte aan haar rolstoel gekluisterd. Na vier maanden intensieve behandeling bij ons was ze weer te been en kon ze al tien meter stappen’, zegt Edward Schiettecatte, medeoprichter van het robotrevalidatiecentrum TrainM in Antwerpen.

Maar uit schrik voor het coronavirus keerde de vrouw in het voorjaar terug naar Luik, en zette ze haar behandeling stop. Intussen is ze een deel van de aangeleerde bewegingen weer kwijt. ‘Dat is heel jammer’, zegt Schiettecatte.

Bootcamp

TrainM is vier jaar open. Patiënten met een verlamming leren er armen en benen opnieuw te gebruiken met de nieuwste technologie: speciale games, exoskeletten, virtual reality en ‘brain machine interface’. Sommigen patiënten komen er een keer per week, anderen kiezen voor een intensief bootcamp van enkele maanden.

TrainM zou dit jaar voor het eerst rendabel zijn, maar de pandemie steekt daar een stokje voor. ‘Januari en februari waren goed, met 200 patiënten per maand’, zegt Schiettecatte, vader van een kind dat met hersenverlamming is geboren.

Qatar en Pakistan

In maart werd beslist het centrum te sluiten tot begin mei. Veel patiënten kwamen daarna terug. Maar niet iedereen was bereid het risico op besmetting te nemen. Ook de toestroom van niet-Europese patiënten bleef door reisbeperkingen uit. ‘Onze patiënten komen normaal van overal, uit de VS, China, Qatar, Pakistan.'

Momenteel krijgt TrainM maandelijks zo’n 120 patiënten over de vloer, 40 procent minder dan voor de pandemie. ‘It is what it is.’

5 miljoen buitenlandse expansie TrainM trekt in 2022 naar het buitenland, en overweegt een centrum te bouwen in Nederland, Duitsland of Zwitserland. Zo'n investering kan oplopen tot 5 miljoen euro.

Om de moeilijke periode te overbruggen kreeg TrainM van PMV een coronalening van 800.000 euro. Dat is een voorbode van een grote kapitaalronde om de stap naar het buitenland te zetten. TrainM haalde eerder al geld op bij onder meer Jurgen Ingels, Christian Dumolin, de familie Janssen, PE Group (Stijn van Rompay) en de familie Van Hool.

TrainM denkt aan een nieuw centrum in Nederland, Duitsland of Zwitserland. Schiettacatte rekent op een investering die kan oplopen tot 5 miljoen euro. ‘Nederland lijkt een logische eerste stap. 40 procent van onze klanten komt nu al uit Nederland en we zien dat Nederlandse zorgverzekeraars onze therapie vaker terugbetalen. Daarin staan ze verder dan België’, zegt Schiettecatte.