'Coronatesten voor klanten kosten nachtclubs 20.000 euro per weekend'

Klanten die dansen met een mondmasker, daar passen nachtclubs liever voor. Sneltesten op de parking dan maar, als je er een hebt. 'Wanneer komen de gedetailleerde richtlijnen?'

Het is alle hens aan dek bij de Belgische nachtclubs. Het overlegcomité besloot woensdag dat clubs open mogen blijven onder voorwaarden. Ofwel laten ze feestgangers met een coronapas en een mondmasker binnen. Dan gelden dezelfde regels zoals in de rest van de horeca: wie zit, eet of drinkt, hoeft geen mondmasker te dragen. Ofwel mogen enkel klanten binnen die een coronapas én een negatieve zelftest kunnen voorleggen.

De essentie Nachtclubs bereiden zich in allerijl voor om dit weekend toch te kunnen openen, rekening houdend met de nieuwe maatregelen.

Het probleem is dat de details nog niet bekend zijn. Het definitieve Koninklijk Besluit wordt vrijdag verwacht.

Ondertussen bekijken de clubs hoe ze aangename testplekken efficiënt kunnen organiseren.

'Een dansvloer vol mensen met een mondmasker gaat gewoon niet', zegt Vincent Van Trier, eigenaar van de Carré in Willebroek en The Villa in Antwerpen. 'Bovendien kun je al raden wat er gaat gebeuren: iedereen gaat constant met een glas in zijn handen staan om te drinken.'

Als iemand het mondmasker op de kin draagt met een drankje in de hand, wie wordt dan beboet, de club of de klant? Yves Smolders Eigenaar Versuz

En dan stelt zich meteen de vraag: wie gaat dat controleren? 'Ik vraag me echt af hoe we dat moeten doen', zegt Yves Smolders van discotheek Versuz in Hasselt. 'Bovendien is niet duidelijk wie verantwoordelijk is. Als iemand het mondmasker op de kin draagt met een drankje in de hand, wie wordt dan beboet, de club of de klant?' Smolders ziet komend weekend als een test. In de Moose Bar mogen mensen zonder zelftest, maar met mondmasker binnen. Voor de Versuz zet hij een testlokaal op in het gebouw naast de discotheek.

Gezellige testtent

De clubs zijn in allerijl leveranciers van coronatests beginnen te zoeken om dit weekend toch maar de deuren te kunnen openen. 'We weten nog niet eens welke antigeentest we mogen gebruiken', zegt Smolders, die voorraden van verschillende tests heeft aangelegd. Op het kabinet van Binnenlandse Zaken van minister Annelies Verlinden (CD&V) is te horen dat hard gewerkt wordt om het Koninklijk Besluit met alle details tegen vrijdag af te hebben.

Voor een week waarin we drie avonden openen, schat ik de meerkosten van een testtent op 20.000 euro. Vincent Van Trier Eigenaar Carré en The Villa

De meerkosten voor zo'n testlokaal, -straat of -tent zijn aanzienlijk. Een test kost minstens 3 euro. Bovendien rekenen de clubs dat ze extra personeel nodig hebben om de testfaciliteiten op te zetten en gasten te begeleiden. 'Ruw gerekend kom je op ongeveer 6 euro kosten per persoon', zegt Van Trier van de Carré, waar op een goede avond 1.500 mensen komen. 9.000 euro extra kosten per avond. 'Voor een week waarin we drie avonden openen, schat ik dat we op 20.000 euro zitten', zucht hij. 'Dat is voor geen enkele club in Vlaanderen doenbaar.'

Sommige clubs overwegen de tests door te rekenen aan klanten, andere trekken het bedrag af van een inkomticket. Van Trier wil het minstens twee weekends proberen. 'We gaan een gezellige tent inrichten met wat muziek om alles zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Hopelijk blijven de klanten dan komen.' Als we de polls op de socialemedia-accounts van Versuz mogen geloven, lijkt de kans klein. Slechts 50 procent overweegt bij de huidige maatregelen een nachtclub binnen te gaan. 'De koude winteravonden doen die kansen ook geen goed', zegt Smolders.

Testpunten door de stad heen

In Gent sluit Kompass Klub dit weekend de deuren. 'We hebben op dit moment veel te weinig informatie om tegen vrijdagavond aan alle voorschriften te voldoen', zegt Jens Driesen van de Gentse nachtclub. 'We kennen de voorschriften niet eens.' Bookers en managers zijn volop bezig om de programma's voor de volgende weken om te gooien.

Wie uitgaat en twee of drie clubs in een nacht bezoekt, moet zich dankzij collectief georganiseerde testpunten maar een keer laten testen. Jens Driesen Kompass Klub in Gent

In de Arteveldestad bekijkt de zogenaamde nightlife council met het gemeentebestuur of er geen mogelijkheid is om verschillende testpunten door de stad heen op te zetten. 'Wie uitgaat en twee of drie clubs in een nacht bezoekt, moet zich zo maar een keer laten testen', zegt Driesen. Dat is niet alleen aangenamer voor feestgangers, maar ook kostenefficiënt. Bovendien hebben clubs in centrumsteden niet voldoende ruimte om een testcentrum op te zetten. De precieze verdeling van de kosten moet nog besproken worden.