Coucke brengt waterbedrijf Ekopak naar de beurs

Euronext Brussel krijgt er behalve Club Brugge nog een nieuweling bij. Volgens onze informatie werkt het waterbedrijf Ekopak, waar de ondernemer Marc Coucke 49 procent van bezit, aan een beursgang op de Brusselse beurs.

De operatie zal oplopen tot minstens enkele tientallen miljoenen euro’s en bijna uitsluitend verlopen via de verkoop van nieuwe aandelen. De banken die de operatie begeleiden zijn aangeduid. ‘Het is niet de enige piste om bij te tanken bij Ekopak, maar wel de waarschijnlijkste’, zegt een bron. Mogelijk komt de notering er voor de zomer, al kan dat ook later worden. Ekopak vervelde juridisch onlangs tot een naamloze vennootschap.

De geplande komst van Ekopak is na die van Club Brugge een tweede opsteker in korte tijd voor Euronext Brussel.

Coucke kwam in 2019 aan boord bij Ekopak. Hij verwierf toen 49 procent van de aandelen. De rest is in de handen van CEO Pieter Loose, een ingenieur die Ekopak in 2013 overnam van zijn schoonvader. De kapitaalinjectie van Coucke moest dienen voor de verdere internationalisering van het bedrijf.

Ekopak is gespecialiseerd in waterbesparing en -recyclage bij bedrijven. Het wil ze helpen hun waterfactuur te drukken door in te zetten op de besparing, het hergebruik en de recyclage van water. In 2019 had het installaties in elf landen en telde het 700 klanten, van wie 400 in België.

Dochteronderneming

Omdat niet alle bedrijven een waterbehandelingsinstallatie van Ekopak kunnen of willen financieren, richtte het de dochteronderneming WaaS op. WaaS staat voor ‘water as a service’ en laat bedrijven toe water te leasen. WaaS ontwerpt, bouwt, onderhoudt en financiert de installatie. Het aangesloten bedrijf betaalt een prijs per kubieke meter water, afhankelijk van de waterbron en de intensiteit van de behandeling.

Ekopak boekte het jaar waarin Coucke instapte 12 miljoen euro omzet, een operationele winst van 0,5 miljoen en een nettowinst van 0,2 miljoen. Hoe de resultaten sindsdien evolueerden, is niet bekend. Vóór 2019 groeide Ekopak met gemiddeld 40 procent per jaar.

Ekopak was in 2013 een pure waterbehandelaar. Onder leiding van Loose werd het een bedrijf dat focust op duurzaam watergebruik. ‘Grondwater is zuiver en goedkoop, maar we geven geen enkele waarde aan de strategische reserve die het is. Terwijl de olie in de grond wel waarde heeft’, zei hij vorig jaar. ‘We blijven het grondwater oppompen, terwijl we het beschikbare water naar zee laten stromen. Onze strategische reserves pompen we leeg en we vullen ze niet aan. Dat stoort me enorm.’

Ekopak is niet de enige recente duurzaamheidsinvestering van Coucke. Op de website van zijn investeringsvehikel Alychlo staat te lezen dat hij in februari investeerde in ESG Core Investments, een blancochequebedrijf (spac) dat naar de Amsterdamse beurs trok met de intentie binnen twee jaar een meerderheidsbelang te verwerven in een duurzaam bedrijf.

Ekopak zit in Couckes portefeuille naast onder meer Anderlecht, het dierenpark Pairi Daiza, de koekjesbakker Lotus Bakeries en de bouwgroep Versluys. In zijn beursgenoteerde portefeuille zitten onder meer Mithra, Fagron, Smartphoto en de vastgoedgroepen VGP, Immobel en Xior.