Coucke investeert in showtempel Het Witte Paard

Marc Coucke neemt een belang van 49 procent in de showtempel Het Witte Paard in Blankenberge.

‘Het Witte Paard is bijna cultureel erfgoed’, zegt Marc Coucke in een gesprek met Het Nieuwsblad. Het Witte Paard bestaat al sinds 1936 en staat synoniem voor ambiance.

‘Een revuetempel’, zo noemt het bedrijf zichzelf. ‘Met spectaculaire shows in een ongezien klank- en lichtspel, overgoten met humor, sensationele dans en tijdloze muziek’, staat te lezen op de website.

Met de investering breidt Coucke zijn entertainmentactiviteiten verder uit. Hij is ook al mede-eigenaar van onder meer Pairi Daiza en voetbalclub Anderecht, en in Durbuy is hij bezig met de uitbouw van hotels, avonturenparken en restaurants.