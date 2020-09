‘Covid en uitblijven tweede steunpakket bedreigen 76.000 jobs’

De kredietverzekeraar Euler Hermes waarschuwt voor de faillissementsgolf die de komende maanden over de hele wereld zal rollen. In ons land dreigen tot eind volgend jaar 23.000 bedrijven te kapseizen en 76.000 jobs verloren te gaan.

‘Winter is coming’, leren de economische vooruitzichten van de kredietverzekeraar Euler Hermes voor het jaareinde en 2021.

De economen van de financiële speler verwachten tot minstens midden 2021 een traag herstel nadat het einde van de lockdown (tweede kwartaal) wereldwijd een korte opleving (derde kwartaal) heeft veroorzaakt. In ons land veerde het bruto binnenlands product (bbp) naar verwachting 8 procent op in het derde kwartaal, na een opdoffer van 12 procent in het voorafgaande kwartaal.

Euler Hermes verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 4,7 procent krimpt - 7,9 procent in de eurozone - en volgend jaar met 4,6 procent herstelt. Dat is minder dan de 4,8 procent waar de economen eerder van uitgingen. Ze werden minder positief omdat de coronamaatregelen weer strenger worden om het stijgende aantal besmettingen in te dammen.

Bovendien verloopt het herstel niet in elk land even vlot. China, Duitsland en Brazilië lopen voor op de rest van West-Europa en de VS. Ons land behoort volgens de kredietverzekeraar samen met Italië, Spanje en het VK tot de slechte leerlingen van de Europese herstelklas. ‘Door het uitblijven van een federale regering is er geen beleid en geen tweede pakket steunmaatregelen voor de Belgische economie’, luidt het.

België

Door het uitdoven van de overheidssteun en het wegvallen van de bescherming tegen faillissement en beslagen wordt de komende maanden een aanzienlijke faillissementsgolf verwacht. Euler Hermes gaat voor België tot eind volgend jaar uit van 23.000 faillissementen. Dat is 10 procent meer dan voor de pandemie uitbrak. Vooral de bouw, de dienstverlening, de retail, het transport en de voedselverwerkende industrie zitten in de risicozone. Ter vergelijking: in Frankrijk verwachten de economen 108.000 faillissementen, in de VS bijna 70.000, in het VK 53.000, in Duitsland 40.000 en in China 30.000.

‘Voor bedrijven begint de pandemie om te slaan in een liquiditeitscrisis die erger is dan de financiële crisis van 2008’, zegt Ed Goos, topman van Euler Hermes BeLux. ‘Klanten zullen daarom nog meer langere betaaltermijnen vragen aan hun leveranciers. Waardoor de risico’s voor leveranciers toenemen tot niveaus die ze lang niet altijd kunnen dragen.’ Ook de bedrijfsdata-expert Graydon waarschuwde eerder al voor dat sneeuwbaleffect dat de komende maanden en jaren tot 50.000 faillissementen kan leiden.