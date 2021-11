D'Ieteren bekroond voor instap in TVH Parts

De hoofdprijs gaat dit jaar naar D'Ieteren, die in juli voor 1,17 miljard euro de hand legde op 40 procent van de verdeler van onderdelen voor heftrucks, vorkliften en landbouwmachines TVH Parts. De andere genomineerden in die categorie waren de overname van de schrootrecycleerder ELG door de inoxproducent Aperam en die van RTL Belgium door het duo DPG Media-Rossel.

In de categorie Middelgrote deals won Destiny de award. Het cloudbedrijf maakte met drie aan elkaar gelinkte overnames in Zweden en in Denemarken een reuzenstap in Scandinavië.