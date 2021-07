D'Ieteren heeft met TVH Parts eindelijk zijn miljardenprooi beet...

De instap in de verkoper van onderdelen voor vorkliften, bouw- en landbouwmachines TVH Parts verlost D'Ieteren-CEO Francis Deprez niet alleen van dure overtollige cash, maar geeft de twee eeuwen oude holding ook een nieuw bestaansrecht.

D' Ieteren heeft na tien jaar eindelijk zijn grote prooi binnen. Jarenlang werden beleggers nerveus van de almaar groeiende cashberg bij de familiale holding in Elsene. Aan het einde van het eerste kwartaal stond ruim 2 miljard euro cash op de rekeningen van D’Ieteren: duur geld in tijden van negatieve rente.

De nervositeit van de beleggers vertaalde zich in de holdingkorting: de beurswaarde van D 'Ieteren lag aanzienlijk lager dan de optelsom van de waarde van de onderdelen: D’Ieteren Automotive (dat de Volkswagen-merken importeert), de beglazingsdivisie Belron (onder meer Carglass), een vastgoedpoot en het schriftjesmerk Moleskine.

Profiel TVH Parts Omzet (jongste twaalf maanden): 1.213 miljoen euro.

Ebitda: 250 miljoen euro.

Vestigingen: 81 in 26 landen.

Waardering: 3.650 miljoen euro.

Aandeelhouders: Familie Thermote (60%), D’Ieteren (40%).

Tot vrijdag becijferden analisten van KBC Securities en Kempen de holdingkorting op 30 procent. En hoe hoger de holdingkorting, hoe luider de existentiële vraag: wat is het nut van de holding eigenlijk? Dus was de belangrijkste taak van het management: vind een goede, rendabele bestemming voor die cash.

Wereldwijde speler

Die zoektocht begon al tien jaar geleden, toen D'Ieteren zijn meerderheidsbelang in de autoverhuurder Avis Europe voor 415 miljoen euro verkocht, en intensiveerde nadat in 2017 een belang van 40 procent in het kroonjuweel Belron voor 620 miljoen euro werd verkocht aan de investeringsmaatschappij CD&R. De cashberg groeide, maar een doel was er niet. En hoe groter de cashberg, hoe groter de behoefte aan een stevige prooi.

30 procent BELEGGERS WAARDEERDEN D’IETEREN TOT VRIJDAG MET EEN HOLDINGKORTING TOT 30 PROCENT.

TVH Parts is een stevige prooi. D'Ieteren betaalt 1,17 miljard euro voor een minderheidsbelang van 40 procent in TVH Parts en halveert zo zijn cashberg. De deal waardeert TVH Parts op 3,65 miljard euro. Het West-Vlaamse concern, met hoofdzetel in Waregem, is een wereldwijde speler in de verdeling van onderdelen voor vorkliften en industriële, bouw- en landbouwmachines. Het verwerkt, verspreid over 81 vestigingen, zo’n 17.000 bestellingen per dag.

TVH Parts is de voormalige onderdelendivisie van de heftruckreus TVH, die begin dit jaar werd opgesplitst. De familie Vanhalst werd toen voor 100 procent eigenaar van de machinedivisie Mateco via de overname van het belang van 50 procent van de familie Thermote. TVH Parts kwam voor 60 procent terecht bij de familie Thermote. Voor de resterende aandelen (40%) ging Pascal Vanhalst, in overleg met de familie Thermote, op zoek naar een partner. Elke divisie had de voorbije jaren een aparte groeistrategie en een eigen CEO.

TVH Parts is op eigen benen ook financieel een geoliede machine. De afgelopen 15 jaar groeide de omzet jaarlijks met ongeveer 8 procent, terwijl de bedrijfswinstmarge stabiel op een aantrekkelijke 20 procent ligt. Dat is vele malen beter dan de negatieve rente op de werkloze cash bij D'Ieteren.

‘Deze investering is een nieuwe mijlpaal in de lange geschiedenis van onze groep’, zegt voorzitter Nicolas D'Ieteren. ‘Zoals bij al onze activiteiten zijn we vastbesloten ook TVH Parts te ondersteunen bij zijn ontwikkeling op lange termijn’, vult CEO Francis Deprez aan.

Beleggers reageerden enthousiast: het aandeel D'Ieteren ging vrijdag ruim 3 procent hoger. De analisten van het beurshuis Kempen stelden vrijdag optimistisch dat de holdingkorting op D'Ieteren kan terugvallen van 30 naar 10 procent.

Dealmaker Deprez

De deal draagt de duidelijke signatuur van D'Ieteren-CEO Deprez, is te horen bij bronnen rond het dossier. Het Elsense huis maakte indruk met zijn uitstekende voorbereiding van het dossier, maar er was vooral ook een culturele match: D'Ieteren is een door en door familiale holding, gericht op investeringen op de lange termijn. Daarmee troefde D'Ieteren onder meer investeringsmaatschappijen uit Singapore en een Canadees pensioenfonds af.

Deze investering is een nieuwe mijlpaal in de lange geschiedenis van onze groep. Nicolas D’Ieteren Voorzitter D’Ieteren

D'Ieteren paste perfect bij de hoge eisen van de Thermotes aan de koper van het minderheidsbelang. De familie Thermote wilde niet horen van een private-equityfonds dat maar voor enkele jaren instapt. ‘We willen niet belanden in een agressieve situatie met zware schuldhefbomen’, zei TVH Parts-CEO Dominiek Valcke in oktober vorig jaar in De Tijd.

Wellicht heeft ook de West-Vlaamse komaf van Deprez geholpen om dit West-Vlaamse dossier in het voordeel van deze veeleer Brusselse holding te doen uitvallen. Deprez, die een lange carrière bij McKinsey achter de rug heeft en over een uitstekend netwerk in West-Vlaanderen beschikt, werd twee jaar geleden aangesteld als CEO van de autodienstengroep D’Ieteren.

De holding was aan het bekomen van het stuurmanschap van ex-Dexia-CEO Axel Miller, die uiteindelijk bedankt werd voor bewezen diensten. Millers belangrijkste aankoop, de Italiaanse schriftjesmaker Moleskine, was een prestigieuze deal, maar financieel een kat in de zak. Moleskine werd bij de aankoop in 2016 gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro, maar staat ondertussen voor een schrale 150 miljoen euro in de boeken van D'Ieteren. Dat boezemde de beleggers extra angst in: was die immense cashberg wel in goede handen bij het management van de holding?

Deprez moest het beter doen dan Miller. Hij nam zijn tijd. En elke keer antwoordde hij geduldig op ongeruste vragen waar die nieuwe overname bleef. Dossiers waren er genoeg: de voorbije twee jaar zouden er honderden zijn gepasseerd. Maar geen enkel leverde een match op. Ondertussen groeide de cashberg gestaag, vooral omdat de beglazingsdochter Belron onder druk van medeaandeelhouder CD&R enkele keren een superdividend uitkeerde.

De deal draagt de duidelijke signatuur van D'Ieteren-CEO Francis Deprez, is te horen bij bronnen rond het dossier.

ERM

Dat Deprez de grote prooien niet schuwt, bleek eerder dit jaar toen D'Ieteren nipt naast de overname greep van ERM, het grootste adviesbureau ter wereld inzake duurzaamheid. Dat werd uiteindelijk verkocht voor 2,7 miljard dollar (2,27 miljard euro).

Uiteindelijk werd de prooi zuiver Belgisch, West-Vlaams zelfs. Geen evidentie voor een vooral Brussels angehauchte holding als D’Ieteren. Maar de West-Vlaming Deprez kreeg in Waregem deuren open die voor de Brusselaars eerder gesloten bleven.

Maar de cashberg is na de Waregemse deal nog niet weg, hooguit gehalveerd tot zo’n 1 miljard euro. In theorie kan D'Ieteren zich nog een ‘TVH-ke’ veroorloven. Deprez is dus nog niet verlost van de vragen wat zijn volgende overname gaat zijn, maar door beleggers een mogelijkheid te geven mee te liften op het succes van TVH Parts heeft hij de grootste onrust wel bedaard.

Na 50 jaar splitsten de wegen TVH is een Waregems succesverhaal. In 1969 begonnen de vrienden Paul Thermote en Paul Vanhalst een handeltje in heftrucks die het leger had afgedankt. Het bedrijf groeide uit tot een groep met bijna 2 miljard euro omzet en meer dan 7.000 werknemers.



TVH werd zo groot dat de families achter het bedrijf in 2018 beslisten de operationele activiteiten in tweeën te delen: TVH Parts, dat de onderdelen voor vorkheftrucks en hoogwerkers verdeelt, en Mateco, dat instaat voor de verhuur en de verkoop van de machines.



In oktober 2020 gingen de families Thermote en Vanhalst elk hun weg. Pascal Vanhalst werd de volle eigenaar van Mateco, Ann en Els Thermote kregen 60 procent van TVH Parts in handen. Voor de overige 40 procent in TVH Parts werd toen een partner gezocht. Dat is D’Ieteren geworden.