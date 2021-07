D'Ieteren koopt belang van 40 procent in TVH Parts

D’Ieteren Groep heeft een overeenkomst getekend om een belang van 40 procent in TVH Parts over te nemen van de familie Vanhalst. D’Ieteren gaat samen met de familie Thermote de ontwikkeling van het bedrijf op lange termijn ondersteunen.

TVH Parts, met hoofdzetel in Waregem, is een wereldwijde speler in de verdeling van onderdelen voor vorkliften, industriële, bouw- en landbouwmachines. Het bedrijf heeft 81 vestigingen in 26 landen op alle continenten, en verwerkt meer dan 17.000 bestellingen per dag dankzij zijn 4.500 medewerkers.