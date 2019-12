De CEO's voor 2020

Voor sommige ondernemers wordt 2020 een jaar om naar uit te kijken. Om innovaties of doorbraken tot een goed einde te brengen. Voor andere CEO’s wordt 2020 een jaar om harde noten te kraken. De Tijd selecteerde 13 topmanagers voor wie het nieuwe jaar cruciaal wordt.

Tim Van Hauwermeiren | Argenx

‘We zitten in poleposition om te schitteren.’ Met die woorden blikt Tim Van Hauwermeiren, de oprichter en CEO van Argenx, vooruit op 2020. In de tweede jaarhelft publiceert het Gentse biotechbedrijf de resultaten van een studie met 150 patiënten voor zijn medicijn tegen de zeldzame maar vreselijke spierziekte myasthenia gravis. Het is de laatste hindernis op weg naar de lancering van een eerste medicijn dat volgens analisten meerdere miljarden euro’s per jaar kan opleveren. ‘Het zou de eerste keer zijn dat we een onderzoek over de finishlijn duwen.’

Het is geen unicum voor ons land, maar een Belgisch biotechmedicijn blijft toch hoogst uitzonderlijk. Het zou de kroon op het werk zijn van ruim tien jaar zwoegen.

Van Hauwermeiren begon ermee in 2008, in volle financiële crisis. Een miljoen euro startkapitaal bijeenharken lukte, zij het met veel moeite. Het verschil met vandaag is enorm. Argenx staat in de Bel20-beursindex, noteert op de Amerikaanse techbeurs Nasdaq en is er een van de beurslievelingen. 500 miljoen euro extra kapitaal verzamelen? Geen probleem. In november klaarde het die klus in amper enkele uren. ‘Het is weer een fenomenaal jaar geweest.’

De voorbije twee jaar raasde Van Hauwermeiren als een wervelwind door de sector. De beurswaarde van Argenx vertienvoudigde bijna tot ruim 6 miljard euro. De wetenschappelijke doorbraken volgden elkaar op. En Argenx sloot lucratieve samenwerkingen met de Amerikaanse farmareuzen AbbVie en Johnson & Johnson om samen op zoek te gaan naar baanbrekende kankerbehandelingen.

Maar het grootste deel van de waardering van Argenx komt van het kandidaat-medicijn efgartigimod, waarmee Argenx niet alleen myasthenia gravis, maar ook andere zeldzame auto-immuunziektes wil behandelen. Zoals de huidaandoening pemphigus vulgaris, waarvoor ook dit jaar de resultaten van een klein maar cruciaal patiëntenonderzoek gepland staan. ‘We hebben een mooie pijplijn in elkaar geknutseld. Dit jaar zullen we drie fase 3-studies lopen hebben. Zelfs bij tegenslagen - en die zullen er wel eens komen - zal ons schip niet zinken.’

Argenx vond net als zijn Gentse sectorgenoot Ablynx de inspiratie voor zijn onderzoek bij het krachtige immuunsysteem van lama’s. Het bedrijf werd ook opgericht door drie voormalige Ablynx-collega’s. De vraag is of ook Argenx opgeslokt zal worden door big pharma. ‘Dat is een van de scenario’s, maar wij willen alleen verder. Uiteindelijk is het de keuze van de aandeelhouders, maar we hebben een goede basis van investeringsfondsen die zijn ingestapt om het bedrijf uit te bouwen.’ JDS

Sylvain Niset | Poppy Mobility

Midden december verslikte Poppy-CEO Sylvain Niset zich in zijn koffie. Die dag maakten BMW en Mercedes-moeder Daimler bekend dat ze hun autodeeldienst ShareNow stopzetten in Brussel. Na de onverwachte beslissing van zijn grootste concurrent duwde Niset het gaspedaal in. Poppy, een schaap uit de start-upstal van de beursgenoteerde autogroep D’Ieteren, stuurde meteen het persbericht uit dat eigenlijk voor het Autosalon gepland was: het bedrijf verdrievoudigt vanaf februari zijn vloot in de hoofdstad. Die uitrol was essentieel omdat zijn Brusselse vloot momenteel te klein is om ShareNow-klanten te verleiden.

Het vertrek van ShareNow verhoogt de druk op Poppy om volgend jaar definitief door te breken. ‘2020 wordt cruciaal voor ons’, bevestigt Niset. De CEO moet niet alleen meer klanten aantrekken in Brussel en Antwerpen, maar moet er ook voor zorgen dat ze vaker een deelauto huren. Want hoe meer kilometers een Poppy maalt, des te meer inkomsten krijgt Niset om de gigantische kosten van een autodeelsysteem te compenseren.

Veel tijd om Poppy rendabel te maken krijgt Niset, die ervaring opdeed bij het Duitse start-upconglomeraat Rocket Internet en de maaltijdbezorger Take Eat Easy, niet. Papa D’Ieteren verwacht dat zijn deeldochter in 2021 winst maakt. Volgens Niset zal dat lukken omdat Poppy op de kleintjes let, bijvoorbeeld door nu ook goedkoper te leasen wagens te verhuren. ‘We hebben vorig jaar de kostenstructuur verbeterd, dat moet in 2020 vruchten afwerpen’, zegt hij. LUV

Peter Bossaert | Koninklijke Belgische Voetbalbond

Schermvullende weergave Peter Bossaert, CEO van de KBVB. ©Photo News

Het wordt een druk jaar voor Bossaert. De Belgische voetbalbond KBVB, die in 1895 werd opgericht, viert zijn 125-jarig bestaan met het boek ‘1895 - 125 jaar Ontroerend Erfgoed’, een nieuw logo en een speciale editie van de Gouden Schoen.

De topman van de voetbalbond hoopt ook sportief te feesten. De Rode Duivels zijn favoriet om het Europees kampioenschap te winnen. ‘Het is on-Belgisch, maar we moeten ambitieus zijn en niet in de rol van underdog kruipen.’ Het is voor de ‘gouden generatie’ de laatste kans op de Europese titel. Bossaert hoopt ook het contract van bondscoach Roberto Martinez te verlengen.

De CEO, aan het roer sinds september 2018 en voordien topman van Medialaan (VTM, Qmusic), rolt dit jaar zijn strategisch plan uit om de voetbalbond voort te moderniseren. ‘Centraal staat het ontwikkelen van het voetbal. Vandaag staan we op de eerste plaats in de ranglijst van de FIFA, de wereldvoetbalbond, maar over tien jaar willen we nog altijd een toptienland zijn.’ Er is extra aandacht voor het vrouwenvoetbal en er wordt nagedacht over nieuwe formats om het voetbal aantrekkelijk te houden.

Een andere belangrijke pijler is de digitalisering. ‘De data van spelers, trainers, vrijwilligers, scheidsrechters en supporters worden samengebracht op één platform om hen beter te bedienen.’ Voor de fans levert dat een betere ervaring op zodra ze een ticket hebben gekocht. En het zal extra inkomsten genereren.

Bossaert wil ook meer sponsors aantrekken om de voetbalbond commercieel te doen groeien. In 2018 realiseerde de KBVB 13 miljoen euro winst uit 68 miljoen euro omzet, mede dankzij de bronzen medaille van de Rode Duivels op het WK in Rusland.

Tot slot verwacht de CEO dat de federale regering samen met de regio’s en Brussel volgend jaar 150 tot 200 miljoen euro vrijmaakt voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion. SR

Marc Kegelaers | Unifly

Voor de dronesector in heel Europa wordt 2020 een mijlpaaljaar. In juni worden de regels voor het gebruik van drones in alle lidstaten op dezelfde leest geschoeid. ‘Tot nu was het gebruik van drones in principe verboden, tenzij de overheid toelating had gegeven. Dat principe wordt in essentie omgedraaid, wat de sector een enorme boost zal geven’, zegt Marc Kegelaers, de CEO van Unifly.

De Antwerpse start-up ontwikkelde een softwareplatform om het droneverkeer in het luchtruim te beheren. Het verkoopt dat onder meer aan luchtverkeersleiders zoals het Belgische Skeyes. ‘In sommige Europese landen staat de overheid nog nergens met het regelen van droneverkeer. Omdat volgend jaar chaos dreigt, schieten ze nu in gang. We zijn met meerdere landen in gesprek om onze oplossing te verkopen. Voor mij zal 2020 geslaagd zijn als we onze omzet ongeveer kunnen verdubbelen.’

Unifly haalde een jaar geleden zo’n 15 miljoen euro op om zich op de Europese big bang voor te bereiden en trok 30 mensen aan. ‘We zijn intussen een kleine kmo met 58 werknemers.’

Kegelaers ziet drie grote toepassingen voor drones: inspecties vanuit de lucht, hulpverlening en het transport van dure en kritieke goederen die snel ter plaatse moeten zijn, zoals medicijnen. WDP

Michel Detheux | Iteos Therapeutics

Voor het Waalse biotechbedrijf Iteos Therapeutics kan 2020 het jaar van de grote doorbraak worden. Belgische ziekenhuizen experimenteren met een medicijn van Iteos om een veertigtal uitbehandelde kankerpatiënten te redden. Voor die patiënten is Iteos de laatste hoop op overleven. Midden 2020 zal CEO Michel Detheux, die tien jaar geleden mee aan de wieg stond van het biotechbedrijf, de resultaten van die studie voorstellen.

‘Dat wordt voor Iteos het moment van de waarheid’, zegt Detheux. De biochemicus met 27 patenten op zijn naam slaagde er in 2018 in 75 miljoen dollar los te weken bij investeerders over de hele wereld. Als de studie succesvol afloopt, worden de mogelijkheden onbegrensd. ‘Een beursgang op Nasdaq zou dan een natuurlijke stap zijn. Maar we bekijken alle opties om onze plannen uit te voeren.’

Het is ook niet ondenkbaar dat enkele farmareuzen hun oog laten vallen op de Walen, aangezien oncologie het strijdveld bij uitstek is in de branche. Dat Iteos en de Amerikaanse farmagigant Merck sinds kort samenwerken om een gecombineerde kankertherapie te testen, kan een voorbode van meer zijn. JDS

Dieter Vranckx | Brussels Airlines

Schermvullende weergave Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines. ©doc

Dieter Vranckx mag voor het eerst in zijn carrière ‘CEO’ aan zijn cv toevoegen. De Vlaming volgt op 1 januari Christina Foerster op als de nummer één van Brussels Airlines. De ex-Sabenien staat dit jaar voor een gigantische opdracht. Sinds Lufthansa in juni besliste om Brussels Airlines uit de geflopte lagekostengroep Eurowings te verwijderen, eist de Duitse moedergroep van haar Belgische dochter tegen 2022 een winstmarge van 8 procent. Daardoor moet de Belgische luchtvaartmaatschappij 160 miljoen euro op jaarbasis besparen.

Vranckx kwam als financieel directeur aan het hoofd van het grote turnaroundplan Reboot. Nadat Brussels Airlines de voorbije maanden enkele kleine maatregelen heeft genomen, zoals kleine routes en extraatjes voor passagiers afschaffen, begint nu het grote werk. Met minimale manoeuvreerruimte moet de CEO de vakbonden tot zo veel mogelijk vrijwillige vertrekkers dwingen. Nadien volgen mogelijk gedwongen ontslagen en oproer in het b.house.

Daarna moet de nuchtere manager voort besparen. Aangezien Brussels Airlines voortaan moederziel alleen staat in de groep Lufthansa, zijn weinig synergieën mogelijk. Het bedrijf is de samenwerking met het grote Eurowings kwijt, maar mag evenmin meespelen in de premiumliga van Lufthansa, Swiss en Austrian Airlines.

Vranckx begint 2020 bovendien in de slechtst mogelijke uitgangspositie. Door de acties bij de luchtverkeersleider Skeyes en het faillissement van trouwe partner Thomas Cook had Brussels Airlines een zeer moeilijk jaar.

Eén voordeel heeft Vranckx. Hoewel hij te boek staat als pion van Lufthansa, zal de manager het als Belg minder moeilijk hebben dan zijn Duitse voorgangster, die er nooit in slaagde de Belgische harten te veroveren. LUV

Ilham Kadri | Solvay

Het chemiebedrijf Solvay heeft dit jaar wat recht te zetten en topvrouw Ilham Kadri zal moeten aantonen dat ze het Belgische miljardenbedrijf door de economische turbulentie kan loodsen. Kadri volgde de voorbije lente Jean-Pierre Clamadieu op als CEO en erfde meteen ook diens winstprognoses. Die moest ze sindsdien al tweemaal neerwaarts bijstellen als gevolg van de handelsoorlog en de slabakkende smartphone- en autoverkoop. Ze rekent nu op 2 à 3 procent minder brutobedrijfswinst in 2019, maar voor de komende vijf jaar is ze maar tevreden met gemiddeld 5 procent groei.

Ook de vrije kasstroom moet omhoog, wat Kadri onderstreepte door de plannen voor een nieuw hoofdkantoor te schrappen. ‘Onderschat Kadri niet’, merkte het beurshuis Berenberg op. ‘Ze heeft meer dan een decennium ervaring in het optrekken van de winstgevendheid van chemiebedrijven. Dat is wat ze in 2020 zal afleveren.’

De belofte van 5 procent winstgroei al meteen in 2020 moeten breken, zou pijnlijk zijn. En het wordt Kadri niet gemakkelijk gemaakt door Boeing, dat besliste het komende jaar geen 737 MAX-toestellen te bouwen. Daardoor is een groot contract voor de levering van composietmaterialen plots weggevallen. JDS

Marc Zwaaneveld | Greenyard

In 2020 zal blijken of de ommekeer die de Nederlander Marc Zwaaneveld dit jaar bij het fruit- en groentebedrijf Greenyard inzette, resultaat oplevert. De crisismanager, die eerder schoon schip maakte bij de voormalige afvalverwerker Van Gansewinkel, kwam begin dit jaar aan boord bij de groente leverancier van Delhaize, Albert Heijn en Carrefour. Eerst was hij chief transformation officier, maar als snel werd hij CEO. Naast oprichter Hein Deprez.

Zwaaneveld moet Greenyard naar veilig vaarwater loodsen. De groente- en fruitverwerker zit al anderhalf jaar in een crisis. Eind september had hij 503 miljoen euro schulden. Met de bruto bedrijfswinst (ebitda) van de twaalf maanden ervoor zou de groep er theoretisch 7,2 jaar over doen om al zijn schulden af te betalen. Voor de banken is die 7,2 te veel. Ze legden de lat op 4,25 en eisten al in het voorjaar maatregelen.

Zwaaneveld stelde een transformatieplan op. Hij schrapte 422 jobs, verkocht een Hongaarse fabriek en de Britse bloemen afdeling en bespaart in de rest van het bedrijf. De groep ging nauwere en stabielere samenwerkingen aan met Delhaize en Carrefour.

Eind vorige maand verraste Greenyard waarnemers door aan te kondigen dat de geplande kapitaalverhoging en de verkoop van de divisie groenteconserven niet doorgaat. Die ingrepen hadden de schuldgraad moeten doen dalen. Maar door de kapitaalverhoging dreigde Deprez de controle te verliezen over zijn geesteskind.

Het plan van Zwaaneveld werpt vroeger vruchten af, klonk het. In de komende maanden moeten nog meer resultaten volgen en zal dus blijken of Zwaaneveld Greenyard weer in een veilige haven kan brengen. De banken geven Zwaaneveld tot december 2021 om de schuldgraad terug te dringen naar 4. JC

Marleen Vaesen | Van de Velde

De groeimotor van de lingerieproducent Van de Velde weer aan de praat krijgen. Die opdracht kreeg Marleen Vaesen (ex-Greenyard, ex-Sara Lee/DE) toen ze begin 2019 aan het hoofd kwam van de familiebedrijf. Voor Van de Velde wordt 2020 het jaar van de waarheid na het overgangsjaar 2019.

In 2016 kwam er een eind aan een van de indrukwekkendste groeiverhalen van de recente Brusselse beursgeschiedenis: de groep uit Schellebelle moest toen een krimp opbiechten. De eerste na 19 jaar van ononderbroken groei sinds de beursintroductie in 1997. Van de Velde was te laat in e-commerce gestapt, de IT-infrastructuur was niet aangepast en de eigen Amerikaanse winkels - onder de vlag Rigby en Peller - bleven probleemkinderen. De nieuwe CEO Erwin Van Laethem trachtte het tij te keren door versneld een webshop uit te bouwen, maar ging voorbij aan het belang van de zelfstandige boetiekhouders. Bovendien schoten de kosten pijlsnel de hoogte in.

Vaesen wilde het tij keren door te focussen op het DNA van Van de Velde: de sterke merken, de kwaliteitsproducten en de zelfstandige boetiekhouders. De online kanalen moeten potentiële klanten naar de lingeriewinkel sturen, ook jonge mensen die vooral online kopen.

In 2020 zal blijken of de aanpak van Vaesen werkt. De recentste halfjaarcijfers - die van augustus dateren - lieten een dubbel beeld zien. De kosten zijn onder controle, de brutobedrijfswinst groeide met 2,8 procent. Maar de omzet ging verder achteruit. Van de Velde zag die met bijna 2 procent krimpen. Dat ook in Europa de verkoop terugviel, terwijl die over heel 2018 nog wel was gegroeid, was een nieuwe tegenvaller. Maar dat is intussen een half jaar geleden. Hopelijk brengt 2020 beterschap. TM

Jean-Paul Van Avermaet | Bpost

Schermvullende weergave Jean-Paul Van Avermaet, de nieuwe CEO van Bpost. ©belga

Eind februari begint Jean-Paul Van Avermaet aan een groot avontuur. De Belgische topmanager van het bewakingsbedrijf G4S volgt dan Koen Van Gerven op als CEO van Bpost. Van Avermaet treft het beursgenoteerde postbedrijf in volle transformatie aan. De Belg stuurt almaar minder brieven en ansichtkaarten, en de concurrentie op de gratis pakjesmarkt is moordend.

Maar de grootste uitdaging wacht de nieuwe CEO aan de overkant van de Atlantische Oceaan. Daar nam Bpost in 2017 voor 700 miljoen euro de Amerikaanse e-commercespeler Radial over. Op de eerste werkdag vielen daar al lijken uit de kast. ‘Radial was commercieel dood’, gaf Van Gerven later toe.

Na een rampzalig 2018 laat Van Gerven Bpost enigszins opgekuist achter voor zijn opvolger. De financiële resultaten vallen mee, de beurskoers is hersteld en Radial vond nieuwe klanten. Bovendien verhoogde Van Gerven nog eens de postzegeltarieven en voerde hij een onvermijdelijke maar bij vadertje staat ongeliefde dividendverlaging door.

Veel rust is Van Avermaet als overste postbode niet gegund. De nieuwe CEO, die niets van posterijen kent, staat in maart voor zijn eerste grote opgave. Bpost voert dan een nieuw systeem met prioritaire en niet-prioritaire zendingen in. Met zijn joviale stijl moet de netwerktijger de kritische vakbonden, die de afstandelijke Van Gerven beu waren, inpalmen.

Al mag Van Avermaet ook aan de top zijn beste hr-competenties bovenhalen. Het directiecomité van Bpost kroonde zich het voorbije jaar tot grootste duiventil van het land. En ook met voorzitter François Cornelis, die een andere kandidaat voor het CEO-schap steunde, moet Van Avermaet een modus vivendi vinden. LUV

Hans Leybaert | Unified Post

Als alles goed gaat, trekt Unified Post in 2020 naar de beurs. De beursgang was eigenlijk voor dit jaar gepland, maar door financieel-technische hindernissen is die uitgesteld tot na Pasen. De scale-up van Hans Ley baert is gespecialiseerd in het beheer en de digitale afhandeling van documenten bij kmo’s, zoals contracten en facturen. ‘Door de Europese wetgeving willen veel kmo’s hun facturatieproces digitaliseren’, stelt CEO Leybaert. ‘Het gebeurt allemaal nu. Daarom willen we zo snel mogelijk in zo veel mogelijk landen aanwezig zijn.’ Unified Post heeft daar veel kapitaal voor nodig. De voorbije weken heeft het in alle stilte 13 miljoen euro opgehaald. Maar er is veel meer nodig, minstens 75 tot 100 miljoen euro, stelt Leybaert. Daarmee wil hij in sneltempo bedrijven overnemen die lokaal sterk staan in het beheer van papieren documenten, om ze vervolgens op het eigen digitale platform over te zetten. Door de overname van het Britse Prime Document en eerder dit jaar het Estse Fitek klom de omzet naar 70 miljoen euro. Na de beursgang zouden Leybaert en het personeel nog 30 procent van het kapitaal in handen hebben. Ook al moet het niet echt om publiek geld gaan. ‘Alles hangt af van het beursklimaat. Een goede private-equity-investeerder die ons begrijpt, kan ook. Maar een volgende stap moet er sowieso komen.’ TM

Bruno Colmant | Degroof Petercam

Bank Degroof Petercam, een van de belangrijkste vermogensbeheerders van het land, was in 2019 een van de meest besproken financiële instellingen van België. Dat had alles te maken met de vernietigende doorlichting van de manier waarop Degroof Petercam de regels tegen het witwassen van geld naleeft. De audit van de Nationale Bank, de toezichthouder voor de sector, leidde tot de defenestratie van CEO Philippe Masset. Hij werd in de zomer opgevolgd door directielid Bruno Colmant, het hoofd van de economische studiedienst.

Colmant wacht na zijn eerste maanden als nieuwe topman de moeilijke taak om het vertrouwen in Degroof Petercam te herstellen. De witwasproblemen bij het traditionele huis van vertrouwen voor vermogend België hebben dat vertrouwen geschokt. In november zette Colmant al een charmeoffensief in, met interviews, informatiesessies voor klanten en een reclamecampagne. 2020 wordt het jaar om het witwasdossier af te sluiten.

De jaarrekening over 2019 wordt een belangrijk ijkpunt om te zien hoe groot de schade is. Dan wordt ook duidelijk op welk dividend de aandeelhouders kunnen rekenen. Dat is een andere taak voor Colmant: de eigenaars tevreden houden. Hij ontkent dat de bank te koop staat, maar dat neemt niet weg dat de geruchten over een verkoop dit jaar steeds weer de kop opstaken. BB

Tom Olinger | NewB