De Sutter sluit rechtszaak over ontslagvergoeding Van Avermaet niet uit

De vraag is of voormalig Bpost-topman Jean-Paul Van Avermaet recht heeft op zijn contractueel bepaalde ontslagvergoeding.

'Dit is een juridisch verhaal. Het is best mogelijk dat dat uiteindelijk door een rechtbank wordt beslecht', zegt minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter over de lopende 'juridische discussie' over de ontslagvoorwaarden en -vergoeding van de voormalige Bpost-CEO.

Jean-Paul Van Avermaet werd ruim een week geleden aan de deur gezet bij Bpost. Petra De Sutter (Groen) herhaalde dinsdag tijdens een gedachtewisseling in de bevoegde Kamercommissie dat zijn ontslag het gevolg was van een hele reeks zaken. De tegenvallende financiële resultaten die Bpost bekendmaakte, vormden slechts de spreekwoordelijke druppel.

Van Avermaet was ook het vertrouwen kwijtgeraakt van de raad van bestuur, onder meer door een gebrek aan transparantie over het onderzoek naar mogelijke concurrentieafspraken bij zijn vorige werkgever, het beveiligingsbedrijf G4S.

De vraag is nu of Van Avermaet recht heeft op een ontslagvergoeding - zoals contractueel bepaald - of dat hij bijvoorbeeld wegens een zware fout ontslagen wordt. Lees: zonder vergoeding.

'Op dit moment is de raad van bestuur van Bpost in een juridische discussie verwikkeld met meneer Van Avermaet over de ontslagvoorwaarden in functie van het contract en de redenen waarom dat opgezegd is', zei minister De Sutter. 'Dit is een juridisch verhaal. Het is best mogelijk dat dat uiteindelijk door een rechtbank wordt beslecht.'

Opvolger

Intussen is Dirk Tirez aangeduid als CEO ad interim. Voor de zoektocht naar een definitieve opvolger voor Van Avermaet doet Bpost een beroep op de headhunter Korn Ferry. De toekomstige CEO moet volgens De Sutter 'in staat zijn een dergelijk complex bedrijf in een snel evoluerende, zeer concurrentiële markt op een goede en ook duurzame manier te leiden, zowel op economisch als sociaal en ecologisch vlak'.

