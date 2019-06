De Watergroep bewaart drinkwater in 300 meter diepe rotslaag

De Watergroep begint met een proefproject om 3 miljard liter regenwater diep onder de grond te injecteren en in droge zomers op te pompen als drinkwater.

De Watergroep, de grootste drinkwaterleverancier van Vlaanderen, heeft in Diksmuide een put van 300 meter diep geboord. 'Tot in de sokkel', zegt Kathleen De Schepper, de woordvoerder van het bedrijf. De sokkel is een rotsachtige grondlaag die volgens geologen het potentieel heeft als natuurlijk drinkwaterreservoir te dienen.

'Het is ons antwoord op de klimaatverandering', zegt De Schepper. 'Ondanks de regenval van de voorbije dagen en weken is het grondwaterpeil nog niet hersteld van het neerslagtekort van vorig jaar. We worden geconfronteerd met lange, droge periodes in de zomer, terwijl in de winter steeds meer regen valt.'

3 miljard

Dat werd de voorbije zomer pijnlijk duidelijk met het verbod om zwembaden te vullen en gazons en landbouwvelden te besproeien. 'We bekijken nu of het haalbaar is het overtollig water dat in de winter via rivieren naar de zee stroomt op te slaan diep onder de grond en tijdens de zomer op te pompen.'

We worden geconfronteerd met lange, droge periodes in de zomer terwijl in de winter steeds meer regen valt. Kathleen De Schepper De Watergroep

Voor het proefproject heeft De Watergroep een budget van een half miljoen euro voorzien. 'We hopen hier op termijn zo'n 3 miljoen kubieke meter of 3 miljard liter water kwijt te kunnen', zegt De Schepper. Dat is evenveel als de capaciteit van het aanpalende spaarbekken in het drinkwaterproductiecentrum De Blankaart, waar ongeveer een derde van al het drinkwater van West-Vlaanderen wordt geproduceerd.

Waarom de oplossing diep onder de grond zoeken, en niet gewoon een tweede spaarbekken bouwen? 'Dat is niet evident', klinkt het. Er moet heel wat landbouwgrond voor wijken. Om u een idee te geven: het huidige reservoir is 120 voetbalvelden groot. Bovendien kunnen de constructiekosten van zo'n bekken oplopen tot 100 miljoen euro. 'We verwachten dat de ondergrondse oplossing voordeliger is', zegt De Schepper.

Testen

Het systeem wordt al gebruikt in Australië en de Verenigde staten, maar is uniek in België.

Meer details wil en kan De Watergroep er nog niet over kwijt. Onderzoekers hebben nog veel werk voor de boeg. Momenteel zijn oppomptesten bezig om de precieze capaciteit van de grondlaag te bepalen. Ook tal van andere vragen zijn onbeantwoord. Hoeveel putten moeten geboord worden om de beoogde schaal te bereiken? In welke mate moet het water voorbehandeld worden voor het de put in gaat? Onder welke druk wordt het water in de bodem geïnjecteerd? Heeft de ondergrond een impact op de kwaliteit van het geïnjecteerde water? En wat met het wetgevend kader dat niet is voorzien op dit pionierswerk? 'Het is nog toekomstmuziek', erkent De Schepper. Het duurt vermoedelijk nog 5 tot 10 jaar voor het project op grote schaal operationeel zal zijn

Pionierswerk

Het systeem, dat officieel Aquifer Storage and Recovery (ASR) heet, wordt al gebruikt in Australië en de Verenigde staten, maar is uniek in België. Dat De Watergroep in West-Vlaanderen belandde voor het project is niet onlogisch. In West-Vlaanderen is door de samenstelling van de ondergrond - vooral klei - minder grondwater voorradig dan in andere provincies waardoor wat spitsvondiger met water moet omgesprongen worden.

In Koksijde bijvoorbeeld pionierde de intercommunale IWVA door gezuiverd afvalwater te laten infiltreren in de duinen waar het een extra, natuurlijk zuiveringsproces doorloopt en vervolgens samen met ander grondwater bij tienduizenden inwoners uit de kraan komt.

De Watergroep bekijkt ook andere pistes om de toeleveringszekerheid in de toekomst te garanderen. Het investeert onder meer in een quasi verdubbeling van de capaciteit op zijn site in Harelbeke. En het bouwt installaties bij bedrijven - waaronder Colruyt, Farm Frites en Eastman - om gebruikt proceswater op te waarderen tot drinkwaterkwaliteit. Het is niet ondenkbaar dat zulke decentrale afvalwatertechnologie ook zijn intrede doet in appartementsgebouwen of nieuwe woonwijken.