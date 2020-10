De Wevelgemse beschermheer van Amazon en IKEA

Xavier Ramon, de CEO van Boplan: 'Via de koers tonen we ons aan het grote publiek.'

Boplan is een wereldspeler in de ontwikkeling van kunststoffen veiligheidsbarrières. Dankzij klanten als IKEA, Amazon en BMW zet het West-Vlaamse bedrijf al twintig jaar een fenomenale groei neer.

Lukas Vanacker, Wevelgem

Wie zondag 11 oktober naar Gent-Wevelgem kijkt, zal langs het parcours van de wielerwedstrijd 25 metershoge, knalgele totempalen zien. De opvallende gevaartes waarschuwen wielrenners met een luid alarm voor gevaarlijke splitsingen.

De kunststoffen stootkussens zijn een uitvinding van Boplan. Het Wevelgemse bedrijf is gespecialiseerd in de bouw en installatie van oplossingen die magazijnen veiliger maken. Het maakt veiligheidspoorten, antislipmatten op trappen, vloerbelijning en aanrijdingsbeveiliging. ‘Niet alleen vorkheftrucks, ook renners komen in gevaarlijke situaties. Via de koers kunnen we ons aan het grote publiek tonen’, zegt Xavier Ramon (48), de oprichter en CEO.

We werken voor 90 procent van de 500 grootste bedrijven in de VS. Die willen een uniform en gereglementeerd veiligheidssysteem. Xavier Ramon CEO Boplan

Multinationals kennen al langer de weg naar Boplan. Volkswagen, IKEA, Walmart, L’Oreal, Amazon en SpaceX, het ruimtebedrijf van Tesla-stichter Elon Musk: allemaal beveiligen ze hun magazijnen met hulp van Boplan.

‘We werken voor 90 procent van de Fortune 500 (de ranglijst van 500 grootste bedrijven in de VS, red.)’, zegt Ramon. ‘Dat soort grote bedrijven met budget wil een uniform en gereglementeerd veiligheidssysteem. Bij kleine bedrijven speelt dat thema minder. De technische afdeling van een bedrijf die twee stalen palen aan elkaar last, dat is onze grootste concurrent.’

Kunststof

Boplan werkt alleen met systemen in kunststof, waarvoor het bedrijf een speciaal polymeer ontwikkelde. ‘Kunststof loopt als een rode draad door ons gamma’, zegt de eigenaar. ‘Het vraagt weinig onderhoud, moet niet geschilderd worden en is veilig.’

85 procent van de omzet komt uit flexibele aanrijdingssystemen, die licht meeveren als een heftruck, vrachtwagen of vliegtuig ertegenaan rijdt. ‘Bij onze systemen ben je zeker dat het voertuig tot stilstand komt, de chauffeur zo weinig mogelijk geraakt wordt en de buis in zijn originele toestand terugkeert. Daardoor hoeven klanten na een aanrijding niets te vervangen of te herstellen. Dat maakt het een pak goedkoper.'

In de zwart-gele vangrails zit heel wat technologie verstopt. Boplan kan de barrières uitrusten met sensoren die registreren hoe laat en in welke omstandigheden ze geraakt werden. Zo vermijdt een bedrijf meer schade aan werknemers, gebouwen of voertuigen.

Forse groei

Xavier Ramon richtte Boplan in 1997 vanuit zijn ouderlijk huis op. Het West-Vlaamse bedrijf kent een enorme groei sinds de verhuis naar een stijlvol pand in Wevelgem tien jaar geleden. ‘We zijn sindsdien vertiendubbeld in omzet’, zegt Ramon. ‘Al 20 jaar groeien we elk jaar met dubbele cijfers. Dit jaar zal dat door corona voor het eerst niet lukken, maar we zullen toch groeien.’

Dat hij drie maanden lang 40 procent van zijn omzet verloor, stoort Ramon niet al te zeer. ‘We hebben doorgewerkt, want draaiende machines vallen beter niet stil. We hebben de machines gekuist, nieuwe producten ontwikkeld, de stock uitgebreid en de capaciteit verhoogd door de flow te herdenken. Zo konden we de lead time van een order halveren. Vroeger deden we vijf tot zes weken over een order, nu dromen we ervan om dat in tien dagen te fiksen. In het normale ritme raas je elke dag door. Soms heb je rust nodig om alles grondig te bekijken. Corona was daarvoor een echte opportuniteit.’

Waarom zou ik verkopen? Ik zou een heel slechte werknemer zijn. Ik heb een visie en ik ga rechtdoor. Xavier Ramon CEO Boplan

Zelfstandig

Tegen 2023 wil Ramon zijn omzet verdubbelen door uit te breiden naar groeimarkten als Japan, Brazilië of Mexico. Naast de hoofdzetel plant de CEO een nieuw magazijn, inclusief testcircuit voor vorkheftrucks. De gele kunststofbuizen wil het bedrijf in de toekomst in zijn eigen fabriek produceren.

De forse ambities van Boplan blijven niet onopgemerkt. ‘De jongste twee à drie jaar word ik veel te vaak gecontacteerd door private-equity’, zegt Ramon. Maar de oprichter wijst geïnteresseerden de deur. ‘Waarom zou ik verkopen? Ik zou een heel slechte werknemer zijn. Ik heb een visie en ik ga rechtdoor. Ik wil niet eerst de keuze maken om zelfstandig te zijn en dan de omgekeerde richting inslaan. Het plezier van ondernemen is zeer belangrijk voor mij. We willen niet enkel op cijfers en KPI’s (in­di­ca­tor om de pres­ta­ties van een or­ga­ni­sa­tie te be­pa­len, red.) draaien. Op de lange termijn zullen bedrijven met een ziel overleven. Met private-equity verdwijnt de familiale en gemoedelijke sfeer vaak.’