De balans | Astrofysicus Michaël Gillon

Op 7 december zou astrofysicus Michaël Gillon (47) eindelijk zijn prestigieuze Francqui-prijs ontvangen voor de ontdekking van zeven aarde-achtige exoplaneten met mogelijke sporen van leven. Maar de uitreiking werd alweer uitgesteld. Hier maakt hij wel zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Professioneel: mijn expertise, passie en vastberadenheid, mijn ploeg hier in Luik en mijn internationale netwerk. De onderzoeksgroep TRAPPIST richtte ik op met collega Emmanuel Jehin, SPECULOOS alleen. Onze telescopen hebben een grote observatiekracht, waardoor we competitief zijn. Maar ook de hyperperformante telescopen die ter beschikking worden gesteld door de wetenschapsgemeenschap - NASA, ESA, ESO - zijn cruciaal. In de Atacamawoestijn van Chili komt straks de grootste ter wereld. Hij heeft een diameter van 40 meter en werd ontwikkeld door Europa. Daarmee zullen we extreem verafgelegen exoplaneten in detail zien, wat ronduit revolutionair is. Ook mijn naasten zijn belangrijk. Mijn ouders, mijn kinderen, mijn vrienden. Zij die me begrijpen, zijn essentieel voor mijn evenwicht en mijn productiviteit.’

Investeert u even hard in uw naasten als in de planeten op 40 lichtjaren van hier?

‘In mijn studies en onderzoek heb ik veel tijd en energie gestopt, soms misschien te veel. Zeker in het begin van een onderzoekscarrière is er veel onzekerheid, ook over de resultaten. Je moet je erin vastbijten en offers brengen. Mijn objectief is niet rijk of beroemd worden, wel nieuwsgierigheid bevredigen. En ultiem: sporen van buitenaards leven detecteren of daar een bijdrage toe leveren. Soms gaat dat ten koste van de familie. Ik probeer daarin niet te overdrijven, maar dat is niet makkelijk.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

Het is moeilijk samenleven met iemand die zo toegewijd is aan zijn werk. Michaël Gillon

‘Mijn moeder was secretaresse, mijn vader gemeentearbeider. Zij hebben me altijd gesteund, net als de vrouw met wie ik 19 jaar samen was. Als kind was ik al geboeid door buitenaards leven, maar om te studeren was ik niet erg gemotiveerd. Van sport hield ik wel, en op m’n 17de ging ik bij het leger. Toen ik op mijn twintigste fybromyalgie of spierreuma kreeg, werd die job onmogelijk en ben ik meer populair-wetenschappelijk werk gaan lezen. Na mijn studies biochemie aan de Universiteit van Luik stelde Pierre Magain me voor een doctoraat in de astrofysica te schrijven, waarmee hij me lanceerde als onderzoeker. Vervolgens had ik het geluk om aan het observatorium in Genève te kunnen werken bij de latere Nobelprijswinnaars Michel Mayor en Didier Queloz. Dankzij hen geraakte ik echt gelanceerd in het domein van de exoplaneten. Toen het Fonds de la Recherche Scientifique me in 2010 aannam, kreeg ik totale onderzoeksvrijheid en hoefde ik geen les te geven: het ideale kader. En natuurlijk ben ik de sponsors van mijn projecten dankbaar, zoals de Europese onderzoeksraad (ERC), de Universiteit van Luik en het Waals Gewest. De return is wel vrij groot, denk ik.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Toen ik ziek werd, moest ik me compleet heruitvinden. Dat heeft me fundamenteel veranderd. Ik werd vastberadener, wilskrachtiger, en ook wel bescheidener. Ook de geboorte van mijn twee kinderen was een moment van grote groei. En later: de ontdekking van het planetenstelsel rond de dwergster Trappist-1, waar we sporen van leven kunnen vinden.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Veel medewerkers van SPECULOOS ken ik al sinds ik in Genève werkte. Zij staan altijd klaar met steun en advies, ook op persoonlijk vlak. Ook mijn ouders zijn nog altijd raadgevers. Hun beste advies is dat ik niet te veel rekening moet houden met meningen of verwachtingen van anderen.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ja. Ik heb al meermaals de burn-out benaderd. En mijn ziekte was een eerste persoonlijk faillissement, mijn echtscheiding een tweede. Ook onlangs was er een relatiebreuk. Het is moeilijk samenleven met iemand die zo toegewijd is aan zijn werk.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Ja. Men heeft een positief en constructief beeld van wetenschappers, maar wij zijn ook mensen. Er zijn collega’s van wie ik dacht dat ze vrienden waren maar wier reacties na de enorme wetenschappelijke en mediatieke impact die de ontdekking van Trappist-1 had, me erg ontgoochelden.’

Staat er winst op uw balans?