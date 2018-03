Jamie Dimon, de topman van de Amerikaanse grootbank JPMorgan, zei deze week openlijk wat velen van zijn collega’s denken: de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is een farce. Maar in plaats van er komaf mee te maken, is het beter ze op te waarderen.

In heel wat beursgenoteerde bedrijven moesten de boekhouddepartementen de voorbije weken overuren draaien om alle cijfertjes van 2017 in de juiste tabellen te gieten, vervolgens zijn die in een communiqué samengevat en aan de beleggerscommunity meegedeeld. Soms heeft de CEO samen met de financieel directeur een persconferentie gehouden om de cijfers toe te lichten en is er een aparte presentatie georganiseerd voor de financieel analisten. Die hebben dan een en ander in hun exceltabel gezet, gezocht naar de sterke en zwakke punten en hun duim vervolgens omhoog of omlaag gehouden. De beurskoers van het bedrijf heeft positief gereageerd, negatief gereageerd of niet gereageerd, als de gepubliceerde resultaten geen verrassingen bevatten.

Voilà, de beursgenoteerde bedrijven hebben aan dat deel van hun verplichtingen voldaan, de informatiehonger van beleggers en aandeelhouders is even gestild. De ondernemingen kunnen nu de volgende opdracht aanvatten: het opstellen van het jaarverslag. Dezelfde cijfers over het boekjaar 2017 worden in een ander kleedje gestoken, er wordt een uitvoerig woordje van de CEO en de voorzitter bijgeplaatst, en het geheel wordt overgoten met een publiciteitssausje en geïllustreerd met foto’s van inspirerende bedrijfstafereeltjes en breedlachende medewerkers. De verplichting om een jaarverslag te publiceren geldt ook voor de niet-beursgenoteerde bedrijven. Maar niet allemaal steken ze daar evenveel Latijn in.

De volgende afspraak is dan de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Daar worden de resultaten van het voorbije jaar nog een keer voorgesteld en toegelicht, voor de aandeelhouders die er dan nog niet genoeg van zouden hebben. In principe moet het de jaarlijkse hoogmis zijn voor een beursgenoteerd bedrijf. In de praktijk is het veelal een verplicht nummertje. Nieuws valt er gewoonlijk niet meer te rapen. Doorgaans is het een bijzonder saaie bedoening.

Maar de wet schrijft nu eenmaal voor dat de aandeelhouders daar de jaarrekening moeten goedkeuren, de bestuurders kwijting moeten geven, de benoeming van nieuwe bestuurders moeten bevestigen en hun fiat geven voor het voorgestelde dividend. Het zijn noodzakelijke formaliteiten. Het management is al dat informeren dan al aardig beu, heeft het lastig zijn irritatie te verbergen over de zoveelste detailvraag en wil zijn aandacht liever richten op het nieuwe boekjaar dat intussen al bijna halfweg is.

Tijdverspilling

JPMorgan Chase-topman Jamie Dimon zei deze week openlijk wat een groot aantal van zijn collega’s wellicht denkt: de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is een farce. Ze is complete tijdverspilling. Wat voegt ze nog toe? Slechts een klein deel van de aandeelhouders tekent er present en die hebben weinig gewicht. Het gebeurt zelden dat belangrijke kwesties op de agenda staan. En de grote institutionele beleggers laten gewoonlijk niet daar hun invloed gelden. Ze stemmen eerder met de voeten dan op de algemene vergadering. En ze hebben andere kanalen om het management te ondervragen en hun bekommernissen te uiten.

Vrijdag Kopenhagen. Maandag de Midwest van de Verenigde Staten. Dinsdag Toronto. Woensdag New York. Donderdag Boston. De maandag daarop Stockholm, donderdag Londen. De week nadien eerst Frankfurt, dan München en Stuttgart, en vervolgens nog Milaan, Zürich en Genève. Zo ziet het programma van de roadshows eruit dat de KBC-top in maart afwerkt voor de internationale institutionele beleggers. Die hoeven niet naar Brussel af te zakken, het KBC-management komt naar hen toe. Het bewijst het belang van de grote institutionele beleggers en aandeelhouders voor een beursgenoteerde groep als KBC. Hún vertrouwen moet je krijgen. De vaste aandeelhouders worden ook apart gebriefd. En de kleine particuliere aandeelhouders? Die moeten wachten tot de algemene vergadering op 3 mei. Het gaat er niet in elk beursgenoteerd bedrijf zo aan toe. Wel in de grote.

Frustratie

Jamie Dimon is niet alleen gefrustreerd omdat hij de aandeelhoudersvergaderingen van JPMorgan Chase overbodig vindt. De voorbije jaren werd de vergadering bij de bank geregeld gekaapt door belangengroepen die niet echt aandeelhouders zijn van de bank maar voor de gelegenheid een aandeel hebben gekocht - of geleend - om amok te maken over uiteenlopende kwesties, van het remuneratiebeleid, de aanwervingspolitiek tot het duurzaamheidsbeleid.

In België heeft Barco het vroeger ook een paar keer meegemaakt dat vredesactivisten de aandeelhoudersmeeting ‘terroriseerden’ om de betrokkenheid van het West-Vlaamse technologiebedrijf bij de productie van militair materieel aan de kaak te stellen. Een (beursgenoteerd) bedrijf heeft ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar de aandeelhoudersvergadering is niet de plek voor buitenstaanders om daarover rekenschap te komen vragen. Dat is misbruik maken van het podium.

De functie van de algemene vergadering om de aandeelhouders, die de eigenaars zijn van het bedrijf, een stem en beslissingsmacht te geven, is danig uitgehold. Maar wordt er daarom beter helemaal komaf mee gemaakt? Eén aandeel, één stem is een basisprincipe. Als het erop aankomt, bepalen de grote aandeelhouders de koers. Maar elke aandeelhouder moet de rechten die aan zijn belang verbonden zijn kunnen uitoefenen, ook al heeft hij maar één aandeel. Zo werkt de aandeelhoudersdemocratie.

Dividend

In plaats van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te schrappen, kan die ook opgewaardeerd worden. Door de belangrijke strategische en financiële keuzes die een bedrijf voortdurend dient te maken op de agenda te zetten. Door de aandeelhouders echt te laten beslissen, niet enkel over het dividend maar ook over de bonussen voor de toplui over het voorbije boekjaar. Maak het de aandeelhouders gemakkelijker om hun stemrecht op de algemene vergadering uit te oefenen. Met de technologische middelen die vandaag bestaan is dat perfect mogelijk. Voer daar het debat met de grote institutionele beleggers in plaats van in buitenlandse achterkamertjes. Dat kan interessant en leerrijk zijn voor àlle aandeelhouders.