De laatste missies van Claire Tillekaerts...

Onder Claire Tillekaerts is het handelsagentschap Flanders Investment & Trade een begrip geworden. Met haar klasse en humor geeft Tillekaerts de Vlaamse handelsmissies al negen jaar kleur. In juni doet ze haar laatste reis als CEO van FIT. ‘Alleen het beste is goed.’

Dag twee van de Vlaamse handelsmissie in Dubai. De 50-koppige delegatie troept samen voor een foto op La Mer, een kunstmatig eiland dat werd opgespoten door de Vlaamse baggeraar DEME. Op de achtergrond de skyline van Dubai, met de Burj Khalifa die ruim boven de andere wolkenkrabbers uittorent. Op het plaatje staan een schare Antwerpse ondernemers en hun partners, Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Claire Tillekaerts, de CEO van Flanders Investment & Trade (FIT).

Tillekaerts draagt een zwarte skinnyjeans, witte veterschoenen en een witte blouse met daarover een lange vest in zwart-witprint. Als ze wegwandelt, valt het op dat op haar voorhoofd geen druppel zweet zit. Het kwik klimt naar 33 graden Celsius.

De missie naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten is een van de laatste grote handelsreizen die Tillekaerts maakt. In februari wordt ze 65 jaar. Op de vorige missie in Zweden, amper een week geleden, kondigde ze aan dat ze in juni met pensioen gaat. Dan zal ze 16 jaar voor FIT gewerkt hebben, waarvan 10 jaar als CEO. Dat werd ze nadat gedelegeerd bestuurder Koen Allaert in 2011 was overleden. Tillekaerts is juriste van opleiding. Voor haar tijd bij FIT was ze assistent aan de Universiteit Gent, in de stad waar ze geboren is en woont. Tillekaerts, een grote liefhebber van klassieke muziek, is getrouwd met de componist Dirk Brossé.

Ze vindt haar pensioen geen groot nieuws. ‘Ik ben een beetje onthutst dat een onschuldige vermelding aan twee journalisten wereldnieuws wordt’, zegt ze. Als we het hebben over haar verdiensten, hamert ze telkens op de fantastische teams die haar in Vlaanderen en in de wereld omringen. FIT telt 70 kantoren en 324 medewerkers. ‘Ik heb altijd tussen mensen gewerkt die de extra mijl willen lopen om te garanderen dat een Vlaams bedrijf kan exporteren of een buitenlands bedrijf naar Vlaanderen komt’, zegt ze.

FIT informeert Vlaamse ondernemers, bekijkt wat de mogelijkheden zijn op buitenlandse markten, brengt bedrijven met elkaar in contact en screent buitenlandse investeringen. ‘Ik zag vanochtend een ondernemer die een draadloos versnellingsapparaat voor fietsen ontwierp. Hij leek niet te weten hoe eraan te beginnen, dus ik heb mijn kaartje afgegeven. Ik breng hem dan in contact met een handelsadviseur. FIT denkt mee met die bedrijven.’

Het belang van Tillekaerts voor FIT valt volgens ingewijden niet te overschatten. ‘Claire is zeer bewust van wat ondernemingen nodig hebben’, zegt Jacob Bossaer van de waterzuiveraar BOSAQ, die door FIT geholpen werd om projecten in Suriname goedgekeurd te krijgen. ‘Als klein bedrijf heb je weinig credibiliteit. FIT heeft er mee voor gezorgd dat we voor de eerste projecten subsidies kregen en daarna staatsgaranties’, zegt hij. ‘Claire heeft FIT enorm geprofessionaliseerd. Onder haar leiding is FIT een begrip geworden’, zegt Kris Put, de economisch vertegenwoordiger van FIT in de Emiraten. ‘Ze heeft prestatie-indicatoren ingevoerd. Hoe de kantoren die doelen halen, bepalen ze in alle vrijheid, zolang er resultaat is.’

Mijn drive is de welvaart van Vlaanderen op peil te houden of zelfs te verhogen. Claire Tillekaerts CEO Flanders Investment & Trade

Met complimenten kan Tillekaerts moeilijk om, maakt ze me duidelijk als we haar spreken in de backoffice van het Belgische paviljoen op de wereldexpo van Dubai. ‘Mijn drive is de welvaart van Vlaanderen op peil houden of zelfs verhogen. Ik heb geen wierook nodig. Maar ik heb wel alles gedaan zoals ik opgevoed ben, alleen het beste is goed. Als ik dat niet doe, krijg ik een schuldgevoel’, zegt ze terwijl ze haar e-sigaret rookt. Dat doet ze even elegant als stiekem. De vaper zit goed verscholen in haar hand. Alleen de uitgeademde rook verraadt haar. ‘Het is 94 procent minder schadelijk dan sigaretten. Voor die 6 procent hoef ik niet meer te stoppen’, grapt ze.

Gaten in de kousen

Het is Tillekaerts ten voeten uit. Ze neemt zichzelf niet al te serieus en het gevoel voor humor is nooit ver weg. Als bij de Vlaamse delegatie de schoenen uitgaan voor een bezoek aan de Sjeik Zayed-moskee in Abu Dhabi, inspecteert ze de voeten van haar omstaanders. ‘Niemand heeft gaten in zijn kousen. Ik ben teleurgesteld’, zegt ze met pretoogjes. Toen op een vorige missie bij een delegatielid een grote teen uit zijn kous stak, was dat gieren. ‘Zonder humor wordt het snel saai. Maar je moet weten wanneer dat kan. De mensen in China en Japan hebben stalen emoties, maar je kan daar heel goed mee lachen. Al kan natuurlijk niet gelachen worden met president Xi Jinping of de keizer. Je moet je aanpassen aan de lokale cultuur.’

Dat is niet evident. Tillekaerts heeft een uitgesproken mening over de gelijkheid van vrouwen. Ze zegt dat ze haar dochters los van stereotypen heeft opgevoed. Een speelgoedstrijkplank of -winkeltje kwamen niet binnen. ‘Het zijn onafhankelijke, zelfstandige vrouwen geworden.’ Ze hekelt ook dat de diplomatie een mannenwereld blijft en dat vooral de vrouw zich moet aanpassen aan de carrière van haar partner. ‘Het is bij ons nog altijd niet normaal dat de vrouw de kostwinner is.’

Wringt het niet als ze Japan of Saoedi-Arabië, waar de vrouw ondergeschikt is, moet bezoeken? ‘Voor mij ligt elke staatsvorm waar een bepaald deel van de bevolking niet dezelfde vrijheden heeft als ik altijd moeilijk. Maar dat heeft nog nooit tot conflict geleid. Mijn persoonlijk standpunt doet er niet toe. Alleen als men daar vindt dat ik die functie niet kan vertegenwoordigen omdat ik een vrouw ben, is het ambras. Maar ze hebben mij altijd aanvaard.’

Die pragmatische houding toont Tillekaerts ook bij het bezoek aan de moskee. Zonder morren trekt ze een zwarte abaja - een Arabisch gewaad - aan, terwijl N-VA-politica en Antwerps Havenschepen Annick De Ridder dat weigert. ‘Als liberale vrouw is dat een rode lijn’, zegt De Ridder, die de moskee daardoor niet binnen kan.

Diplomatisch is Tillekaerts altijd gebleven. Ze werkte met vijf ministers samen, onder wie Fientje Moerman (Open VLD), Kris Peeters (CD&V) en Geert Bourgeois (N-VA). Met elke minister verliep dat goed, maar het stijlverschil tussen Tillekaerts en Jambon valt op. Als de minister-president door de aanwezige journalisten gevraagd wordt naar een reactie op een digitaal coronaoverleg, wimpelt hij die nogal bot af. ‘Mag ik mijn eigen agenda nog bepalen?’, snauwt hij hen toe. In de achtergrond slaat Tillekaerts het schouwspel gade. ‘Jan is soms een grizzlybeer, terwijl Claire fijnzinnig is. Maar het onderlinge respect is groot’, zegt een medewerker van Jambon.

Claire Tillekaerts (64) Geboren in Gent.

Studeerde rechten aan de UGent, waar ze nadien assistent werd.

Werd in 2006 de nummer twee van Flanders Investment & Trade (FIT), het agentschap voor internationaal ondernemen

Nadat gedelegeerd bestuurder Koen Allaert was overleden, werd Tillekaerts in 2012 de CEO van FIT.

Ze is getrouwd met de componist Dirk Brossé.

In juni gaat ze met pensioen.

Af en toe moet Tillekaerts stevig op tafel kloppen. Als een federaal minister of diplomaat zonder haar medeweten een economisch programma uitwerkt voor een missie, kan ze zeer hard zijn. ‘Die zullen niet snel thuis zijn. Zelfs tegen de allerhoogste kringen, zoals het Paleis, durft ze standpunt in te nemen’, zegt Put. ‘De buitenlandse handel is een Vlaamse bevoegdheid, terwijl het federale niveau alleen bevoegd is voor het flankerend economisch beleid en de fiscaliteit. Op grondwettelijke bevoegdheden duld ik geen compromissen’, zegt ze.

Gekrakeel

‘De internationale missies zijn een wandelende bubbel van mensen die elkaar goed kennen, los van elk politiek gekrakeel’, zegt Tillekaerts, terwijl we in Abu Dhabi zijn. In die bubbel zal ze gemist worden. Door internationale vertegenwoordigers en FIT- medewerkers, die ‘gewoon Claire mogen zeggen’. Door politici, journalisten en fotografen, waarmee geregeld gekeuveld en gelachen wordt. ‘Ze is one of the guys, zonder haar klasse te verliezen. Dat is haar kracht’, zegt Dirk Waem, de naar Dubai meegereisde fotograaf die zeker tien missies in haar gezelschap deed. ‘Het is jammer dat ze er niet meer bij zal zijn.’

Het is de laatste dag van de missie. Bij de uitgang van het Louvre-museum in Abu Dhabi, dat bezocht werd om zijn Vlaamse kunst, neemt een deel van de delegatie afscheid van Tillekaerts. De omhelzingen met Peter Claes, de Belgische ambassadeur, en Put zijn hartelijk. Een van de commerciële directeurs van de Antwerpse haven kust haar hand, terwijl hij een lichte buiging maakt. Het 78ste buitenlandse bezoek van Tillekaerts als CEO zit er bijna op. Tussen november en juni volgen er nog zes, waaronder een staatsbezoek aan Italië en als afsluiter een prinselijke missie in de VS.