De lichte kant van de jaarvergadering

De Bpost-aandeelhouders denken dat België het WK niet wint en een 56-jarige Nederlander is de ijverigste vragensteller. Wat onthouden we behalve de jaarcijfers van de algemene vergaderingen van beursgenoteerd Brussel?

Als de bazen van de bedrijven op de Brusselse beurs de deuren opengooien voor de algemene vergadering, is iedereen uitgenodigd. U moet maar een kaartje kopen - één aandeel volstaat - om zelfs de discreetste CEO van het land een vraag voor de voeten te kunnen werpen. De eigenaars van het bedrijf, de aandeelhouders, zijn immers de baas van de baas.

En er valt wat op te steken. Over uw belegging, de stand van het land of de blik op de wereld van een sectorspecialist. Wist u dat Solvay een handvol werknemers heeft in Venezuela? Of dat de wagen die Teslaoprichter Elon Musk de ruimte in knalde, werd beschermd door schuimrubber van Recticel? De toplui van beursgenoteerd Brussel communiceren in hun jaarverslag, via de pers of als er belangrijk nieuws te melden valt. Wat u dan te lezen of te zien krijgt, is meer gefilterd dan als ze spontaan op uw mondelinge vraag antwoorden.

Maar het gaat er niet voortdurend even ernstig aan toe. Vele toplui laten zich van hun joviaalste kant zien op de receptie na de av. Zo ontpopte Balta-CEO Tom Debusschere zich tot een rasverkoper toen hij absoluut een paar bezoekers wilde laten voelen aan een stuk tapijt. In een vergaderzaal zat hij tegenover een groep aandeelhouders die de koers van hun aandeel hadden zien halveren sinds de beursgang. Dat was minder dan een jaar geleden. ‘Maar voel eens hoe zacht dit nieuwste polyamidetapijt is? Dat willen mensen wel nog in hun slaapkamer. Perfect schoon te houden met wat water en bleekmiddel, en helemaal niet slecht voor uw allergie.’ Wat hebben we behalve de cijfers nog onthouden van de av’s?

De boeiendste randanimatie: Miko

Laat ons meteen een tip meegeven aan de CEO’s. Aan velen van onze collega’s vertelde u dat u graag geïnteresseerde aandeelhouders over de vloer krijgt. Dat u ieder jaar hoopt dat er een paar sterke vragen en interessante dialogen komen.

Het lijkt hier wel Amazon!

Maak de jaarvergadering dan ook aantrekkelijk. Het is veelzeggend dat de koffiemaker Miko, een lilliputter op de Brusselse beurs, evenveel volk naar Turnhout kan lokken als AB InBev naar Brussel. De grootste brouwer ter wereld had een zaaltje in een congrescentrum gehuurd, terwijl bij Miko een bedrijfsbezoek volgde na de vergadering. ‘Het lijkt hier wel Amazon!’, riep iemand verwonderd toen hij zelfrijdende heftrucks aan het werk zag. Volkswagen-invoerder D’Ieteren ontving iedereen traditiegetrouw tussen de glimmende bolides in het Brusselse automuseum.

De drukste receptie: Solvay

5 Wist u dat Solvay een handvol medewerkers heeft in Venezuela? Een aandeelhouder wou weten of de chemiegroep hen niet in de steek laat, nu het land met hyperinflatie kampt.

Het moet ook gezegd: een aandeelhouder wordt graag verwend. Bij Solvay hebben ze dat begrepen. Honderden mensen kwamen op een stralende dag twee uur in een donkere tent zitten voor de av van de chemiegroep. In Neder-over-Heembeek ging nadien een drukke receptie door waarbij veel trouwfeesten verbleken. CEO Jean-Pierre Clamadieu, die verhuist naar de voorzittersstoel van Engie, begroette het publiek voor de laatste keer in gebrekkig Nederlands. ‘Dat zullen jullie vast niet missen.’ Ook bij de holding Ackermans & van Haaren waren er grofweg 200 aanwezigen. Beide bedrijven zijn deels eigendom van een breed vertakte familie.

De opvallendste nieuwe bestuurder: Michel Moortgat

Nieuwe bestuurders zijn ook meer dan welkom op de jaarvergadering. Dat schrijft de etiquette voor. Op meerdere plaatsen klaagden aandeelhouders dan ook als ze moesten stemmen over iemand die afwezig bleek. Bij Michel Moortgat ging het anders. Hij haalde Duvel in 2012 van de beurs en werd dit jaar benoemd bij Lotus Bakeries. Op een receptie met champagne en fruitsap liet hij zich achteraf als enige opmerken met een Duvel in de hand. ‘De champagne van het bier.’

De meest atypische bedrijfspresentatie: Dexia

De trofee voor meest atypische bedrijfspresentatie gaat naar Dexia. De meeste bedrijven doen hun best om vooral de successen van het afgelopen jaar te benadrukken. Als de beurskoers is gezakt, dan kan een beetje context of gunstige vooruitzichten de pijn verzachten. Dat was bij de restbank anders. ‘Ons aandeel is niks waard’, drukte CEO Wouter De Vriendt een tiental aandeelhouders op het hart. Ter illustratie had hij een slide bij die de beurskoers weergaf: een verlies van 99,96 procent sinds de piek van 2007.

Enkele CEO’s hadden wel wat goed te praten. Dat was zo bij Balta, maar ook bij Bpost. Dat aandeel heeft een reputatie als oerdegelijke dividendbetaler opgebouwd. Maar sinds uit de jaarcijfers bleek dat een Amerikaanse overname niet meteen zal renderen, is de koers bijna gehalveerd. Aan de beursgang namen 22.000 Belgen deel. Zij betaalden in 2013 ongeveer evenveel als de waarde van het aandeel vandaag.

Toch liep de temperatuur op de av - in dezelfde zaal als AB InBev een paar dagen eerder - niet op. De neteligste vraag kwam van iemand die een aandeel had gekocht om een vergoeding te krijgen voor zijn beschadigd pakje. Even later kon alweer gelachen worden met de vraag waarmee het elektronisch stemmen werd getest. Een derde van de stemmers antwoordde dat de Rode Duivels het WK voetbal zouden winnen. Een jaar eerder haalde dezelfde vraag nog 65 procent. ‘Eindelijk wat realisme bij de Belgen!’, riep iemand.

De ijverigste vragensteller: een Nederlander

De Belgen toonden zich van hun meest bedeesde kant op veel vergaderingen. Voor het tweede jaar op rij leverde een goed gevulde zaal bij Bekaert geen enkele vraag op. De gastankerrederij Exmar heeft een rampzalig jaar achter de rug, maar de bestuurders kregen na lang aandringen slechts twee vragen.

Het was een Nederlandse belegger die zich in de kijker werkte op meerdere vergaderingen. Hij wou weten of Solvay zijn werknemers in Venezuela niet in de steek zou laten, nu hyperinflatie de economie er in de war stuurt. Dezelfde man verbeterde ook de Nederlandse uitspraak van Nicolas D’Ieteren. En bij de voedingsgroep Ter Beke suggereerde hij om de machines die vlees in sneetjes snijden ook te gebruiken om plakjes kaas te maken.

Dankzij hem kwamen we te weten dat Resilux in de VS een pak tijdelijke werknemers een vast contract had gegeven om het personeel aan boord te houden. ‘Gelukkig was die Hollander er nog, zodat we toch wat indicaties krijgen over waar Resilux naartoe wil,’ zei een Belgische belegger achteraf. ‘Nederlanders zijn toch mondiger dan wij. Vorige week zag ik hem nog bij Biocartis, waar hij ook een paar nuttige of amusante vragen stelde.’