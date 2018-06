De manager onder de hersenscanner

Businessscholen zijn in de ban van de brein-hype. Met inzichten uit de neurologie leren ze MBA-studenten hoe ze straks efficiënter, stressbestendiger en empathischer kunnen managen. Wij kropen ook eens in zo’n neurolab en kwamen er enigszins sceptisch weer uit.

Een tafel, wat stoelen, witte muren. De kale ruimte heeft alles weg van een banaal vergaderzaaltje in een willekeurig bedrijf. Maar wie langer kijkt, ziet dat in de witte lampenkap een microfoon verborgen zit. In de hoek staat een kleine camera opgesteld. Twee wanden zijn van spiegelglas, zoals in de verhoorkamer uit politieseries.

Ik ben in het neurotrainingslab van de businessschool EADA in Barcelona. Straks gaan ze me hier op basis van mijn hersenactiviteit vertellen hoe ik me moet aanpassen om beter leiding te geven. Voor de breinmeting moet ik een conflictueus rollenspel spelen. Ik krijg de opdracht om in de huid van een salesmanager van een groot bedrijf te kruipen. Zo meteen komt ‘Koos’ tegenover mij zitten, een accountmanager die flexibele werktijden vraagt om in de namiddag een MBA-opleiding te kunnen volgen. Hij stelt de vraag op een moment dat hij net een belangrijke nieuwe klant in zijn portfolio heeft gekregen. Het bedrijf heeft hem liever volledig toegewijd op de werkvloer. Aan mij om het dilemma te bespreken.

Op mijn hoofd staat een headset. Hij ziet eruit als de koptelefoon van een callcentermedewerker, maar er zit een staafje op mijn voorhoofd ter hoogte van de prefrontale cortex, de ‘CEO van het brein’ die beslissingen neemt en plannen maakt. De headset maakt een een elektro-encefalografie (EEG), die de elektrische activiteit van de hersenen meet. Achter het spiegelglas - voor mij onzichtbaar dus - zitten een observator en een technicus die mij nauwlettend in het oog houden. De biometrische gegevens zullen straks blootleggen of wat ik zeg en doe strookt met wat ik denk en of ik in staat ben mijn emoties onder controle te houden als ik onder druk word gezet.

Kneedbaar brein

‘Neuroleiderschap’, een vrij nieuwe term in het coachingjargon, koppelt inzichten uit de hersenwetenschap aan training van managers. Het wordt onder meer gedoceerd aan Sloan, de businessschool van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Een typische dag in het programma Neuroscience for Leadership begint er om 7 uur met yoga. Deelnemers krijgen meditatie-initiatie, lezingen over de werking van neurale netwerken en advies hoeveel slaap nodig is om je hersenen op volle kracht te laten werken. Het programma - met ‘brain friendly’ catering - is vooral populair bij ‘high performers’ die technisch uitblinken, zoals ingenieurs en bankiers, vertelt opleidingshoofd Tara Swart in een podcast. ‘Maar op het moment dat ze naar leidinggevende posities promoveren, komen ze vaak in de problemen. Dan gaat het niet zozeer om wat je zelf kan maar hoe goed je het beste in anderen naar boven kan halen. Daar kan neurowetenschap bij helpen.’

Het uitgangspunt van neurotraining is de plasticiteit of kneedbaarheid van het brein. We kunnen onze hersenen trainen, nieuwe verbindingen leggen en onze manier van denken veranderen. Met de juiste inzichten en technieken kunnen we het brein zo inzetten dat we efficiënter handelen, helderder denken, stressbestendiger zijn en ons empathischer gedragen.

‘Neurowetenschap levert objectieve gegevens in een vakgebied waar het buikgevoel nog vaak regeert. Maar het is geen wondermiddel’, zegt organisatiepsycholoog Steven Poelmans. Nadat hij aan meerdere internationale managementscholen onderzoek had gedaan naar de balans tussen werk en privé, volgde hij een opleiding in neuroleiderschap aan de Middlesex University in Londen. Sinds zeven jaar runt hij het neurotrainingslab van EADA in Barcelona. Dit najaar zet hij een gelijkaardig programma op aan de Antwerp Management School.

Zijn labo dient in de eerste plaats de MBA-studenten, die zich aan het begin en aan het einde van hun opleiding laten testen om hun progressie te meten. Ook de cavamakers van Freixenet en de financiële instellingen Banco Santander en CaixaBank stuurden al managers.

De vele vragen van selectiebureaus, die hopen dat een labotest de biologische topkandidaat kan aanduiden, weigert Poelmans. ‘Er bestaan geen biomarkers voor leiderschap. Onze methode dient om te leren, niet om te selecteren. Het is trouwens niet de neurologische activiteit die voorspellend is voor leiderschap, dat zijn de competenties en het gedrag. En daar hebben we als psychologen dan weer een goed zicht op.’

Poelmans benadrukt dat resultaten nooit zonder instemming van de deelnemers met hun werkgever worden gedeeld. ‘Businessschools zijn er erg goed in om jongens en meisjes casestudy’s voor te schotelen en hen met topscores de markt in te sturen. Maar ze leren hen niet omgaan met sociaal moeilijke situaties. Intellectueel weten wat je moet doen, is nog iets anders dan het ook toepassen. Het lab is een veilige omgeving om dat te oefenen.’

Bloed en zweet

Ik heb nog werk aan de winkel, blijkt intussen in het labo. Mijn gesprek met Koos is vrij snel ontaard in een discussie waarin we allebei geen duimbreed toegeven. Mijn bloed kookt en het zweet breekt me uit terwijl ik uiterlijk kalm probeer te blijven en verwoed naar oplossingen zoek.

Na een kwartier wordt de discussie even onderbroken zodat ik op adem kan komen en kan nadenken over mijn strategie. Ik beslis het over een andere boeg te gooien en het tweede deel van het gesprek verloopt aanvankelijk vlotter. Maar we belanden opnieuw in het straatje waarin we ons allebei onbegrepen voelen. Na een kwartier eindigt het gesprek. We zijn niet tot een bevredigende oplossing gekomen.

Ter afsluiting krijg ik een meditatieopdracht. Ik blijf alleen achter in de kamer en moet proberen mijn gedachten en gevoelens weer onder controle te krijgen door zo goed mogelijk aan niets te denken.

Hoe ik zelf vind dat het gegaan is, vraagt Poelmans. Ik beoordeel mijn prestaties als redelijk belabberd. Ik heb amper geluisterd, vooral veel bevelen gegeven en het gesprek is geëindigd met twee ontevreden partijen. Dat is goed nieuws, vindt Poelmans: ik ben tenminste in staat mezelf te evalueren. ‘Metacognitie, kunnen nadenken over het denken, en zelfkritiek zijn belangrijke voorspellers voor goed leiderschap.’ Hij sust me verder door te stellen dat dergelijk gedrag vaak voorkomt bij jonge en onervaren leidinggevenden, die directief optreden en zich autoritair proberen op te stellen.

De reacties die de sensor op mijn hoofd heeft opgevangen, worden via software vertaald naar drie indicatoren: de mate van engagement of stress, het vermogen om aandacht extern te focussen - bijvoorbeeld op een gesprekspartner - en het vermogen tot concentratie en reflectie. Samen geven ze een beeld van het stressniveau en de werking van de prefrontale cortex tijdens de oefening.

‘Kijk, hier zie ik dat jouw limbisch systeem flink aan het werk is. Het werkgeheugen van je brein raakt overladen: hoe ga ik reageren op deze uitspraak, wat is het volgende dat ik ga zeggen? De neurologische indicator geeft aan dat de interne aandacht het wint van de externe, een andere indicatie dat je niet luistert naar Koos maar naar je eigen stem om je argumentatie voor te bereiden en over te brengen.’

‘Dat merkten we ook aan je taalgebruik. Je bent enkele keren een zin begonnen met ‘maar’: dat is typisch het tweede deel van een zin, wat betekent dat je je antwoord al klaar had. Zo beland je in een pingpong van welles-nietes, en wordt niet samen naar een oplossing toe gewerkt. Die houding riep weerstand op bij je gesprekspartner Koos. Dat vergde dan weer veel emotionele en cognitieve regulatie bij jou, waardoor je blokkeerde.’

In het begin van het tweede deel ben ik er wel in geslaagd te luisteren. ‘We zien je stressniveau zakken, ook Koos ontspant. Maar dan loop je weer vast omdat je druk bent met reguleren. Het lukt je ook niet meer empathie te tonen of creatief te denken. In de hele oefening is je externe focus niet zo hoog, je bent niet erg bezig met het vergaren van informatie over je gesprekspartner. De toestand van reflectie is dan weer zeer hoog: je denkt vooral taakgericht.’

Positief is dat ik redelijk goed blijk te kunnen schakelen van opwinding naar rust. Hoewel de pijltjes tijdens het rollenspel stevig in het rood gingen, kleurde het stresspaneel tijdens de meditatieoefening diepblauw: de spanning verdween. Poelmans raadt me aan dat regulerende vermogen verder te trainen via meditatie en zo te leren die technieken toe te passen in moeilijke situaties en conflicten.

Het ziet er allemaal helder uit. De bevindingen op het paneel stroken met mijn eigen evaluatie. Toch ben ik niet helemaal overtuigd. Wat leren de hersengegevens mij, behalve wat ik al wist? ‘We houden je een spiegel voor op basis van data’, zegt Poelmans. ‘Het is de beste manier om mensen met de voeten op de grond te zetten. Als je weet dat de feedback niet gebaseerd is op de mening van een persoon maar op objectieve gegevens, ben je meer ontvankelijk voor kritiek.’

Veel ruis

Niet alle wetenschappers zijn enthousiast over de commerciële toepassingen van de methodes uit hun vakgebied. ‘Een EEG-signaal zegt iets over de activiteit in de hersenen maar bevat ook veel ruis’, zegt KU Leuven-professor Rudi D’Hooge, een neuropsycholoog gespecialiseerd in de relatie tussen hersenwerking en gedrag. En ook: ‘De interpretatie van een EEG-opname vergt bijzondere expertise.’

Een EEG meet de elektrische activiteit vooral ter hoogte van de buitenste lagen van de hersenen en wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar informatieverwerking en om diagnoses te stellen, bijvoorbeeld van tumoren en epilepsie, of om hersendood vast te stellen. ‘Een wetenschappelijk verantwoorde EEG gebruikt een twintigtal tot enkele honderden meetpunten. Zo’n headset met één meetpunt geeft slechts een eenvoudig EEG-signaal. Dat is een heel grove maat’, zegt D’Hooge.

Hij verwijst naar een onderzoek naar medicinaal pijnmanagement bij kankerpatiënten waarbij zo’n eenvoudig apparaat is gebruikt om hen efficiënter te leren ontspannen. ‘Het onderscheiden van verschillende aandachtsprocessen tijdens een activiteit is vrijwel onmogelijk met zo’n toestel. In een rollenspel zie ik geen meerwaarde van een eenvoudige EEG-registratie vergeleken met een goede observator die u perfect kan vertellen hoe uw performance was. Tenzij om te registeren dat u van verveling in slaap bent gevallen. Dit lijkt op flink wat charlatanerie.’

Neuropsychiater Theo Compernolle is milder. ‘Het geheel van observatie, feedback en biologische parameters kan interessant zijn, ook op basis van één strategisch geplaatste elektrode. Maar zo’n EEG kan hoogstens een indicatie geven van de mate van concentratie, het zegt niets over je prestatie. Ook dagdromend kan je op een geweldig creatief idee komen, zegt hij. ‘Biofeedback - hartslag, elektrische hersenactiviteit, zweten - kan mensen helpen om te leren hoe ze kalm kunnen blijven of ontspannen. Maar ik pleit er toch voor de resultaten van zulke tests met groot voorbehoud te behandelen. We zijn nog volop aan het achterhalen hoe de hersenen precies werken, zelfs met de meest gesofisticeerde scanners.’

Arrogant

Steven Poelmans is niet erg onder de indruk als we hem met de uitspraken confronteren. ‘Het is een arrogante reactie. D’Hooge maakt deel uit van een generatie die niet mee is met de revolutie die wearable technology in gang zet. Die technologie laat toe op een gebruiksvriendelijke manier zeer nuttige biometrische informatie te verzamelen. Als alle bedrijven die zich in dit domein bewegen charlatans zouden zijn, dan gaat het wel om een erg brede samenzwering onder beursgenoteerde bedrijven en start-ups die massaal investeerders om de tuin leiden.’

Poelmans erkent wel dat de headset die zijn neurolab voor training inzet een eenvoudig EEG-signaal detecteert. ‘Maar het volstaat om een heel aantal interessante indicatoren te registreren. Onze hersenen zijn ontwikkeld om met complexe, dynamische omgevingen om te gaan en niet om stilliggend naar plaatjes te kijken zoals gebeurd met fMRI-scans, een methodologie die veelal gebruikt wordt door neurowetenschappers.’ Hij verwijst naar Matthew Lieberman, neuropsycholoog aan de Amerikaanse topuniversiteit UCLA. ‘Over de toekomst van de neurowetenschappen zegt hij dat het tijd wordt om sociaal-cognitief onderzoek juist buiten het ziekenhuis te doen, en dat draagbare EEG-technologie daar het middel voor is. Dat heeft mij geïnspireerd.’

De evaluatie in het labo wordt nooit louter gebaseerd op wat de hersenactiviteit vertelt, zegt Poelmans nog. ‘We valideren onze resultaten door informatie uit meerdere bronnen te vergelijken die vertellen wat een leider in actie doet: neurologische activiteit, maar ook gedrag en woordgebruik. We werken ook altijd met twee observatoren. Als die elementen in dezelfde richting wijzen, dan is dat een zeer goede validatie.’