'De rapper Tiiw Tiiw was mijn enige klant in weken'

De filmindustrie ligt lam door het coronavirus. Dat is ook voelbaar in Vilvoorde waar Wim Michiels vorig jaar de grootste onderwaterstudio in Europa bouwde.

Een bad van negen meter diep, voorzien van de nieuwste snufjes om stormen, tsunami’s en explosies te simuleren. Een investering van 23 miljoen euro, waarmee hij filmproducties uit de hele wereld naar ons land lokt. ‘We hebben hier vorig jaar mooie scènes gedraaid’, zegt hij. Een Italiaanse drugsdeal op zee. Een Japanner die voor zijn tv-programma in een storm wou surfen. Opnames voor de Vlaamse tv-serie 'Beau Séjour'. En meer.

Maar dit jaar liepen de filmsets door het virus van de ene dag op de andere leeg. ‘Een Franse crew ging hier drie maanden filmen, maar ze zijn in maart vertrokken uit schrik vast te komen zitten’, zegt Michiels. Negen andere opdrachten waren ingeboekt, maar vielen weg. Ook de inkomsten uit de verhuur van camera- en lichtmateriaal, de klassieke business van Michiels' bedrijf Lites, zijn bijna nihil.

‘We draaien nu op 1 procent van ons kunnen.’ In de waterstudio kwam in zes weken één klant over de vloer. ‘Een Belgisch rapperduo, TiiwTiiw featuring Dystinct, met 170 miljoen views op YouTube. Voor de opname van een videoclip voor een nieuwe hit. Een dag voorbereiden, een dag draaien.’

That’s it. ‘Niemand die precies weet wanneer onze sector weer opstart’, zegt Michiels. ‘Alles wat nu op de planning staat, is onder voorbehoud in potlood ingeschreven.’

Een van de sleutels zit bij de verzekeringsmaatschappijen. ‘Gaan ze de ziekte van een acteur door de pandemie verzekeren? En tegen welke prijs?’ En wat met de veiligheidsmaatregelen op de set? ‘Contact tussen acteurs is het probleem. Onder water hebben ze er geen last van. Maar boven water wel. Je kan acteurs apart filmen en achteraf samenvoegen. Voor enkele scènes is dat een verantwoorde keuze, maar niet voor een hele film.’

Ook zonder inkomsten blijft hij bezig. ‘Ik ontwikkel een waterkanon waarmee je 60 tot 100 liter in één keer in de lucht kan spuiten, zoals een mini-explosie.’

Overbruggingskrediet

