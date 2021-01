De risicovolle recyclage van het verguisde Uplace

Broeklin, de opvolger van het beleveniscentrum Uplace, staat voor de weken van de waarheid. Kan wonderdokter Alexander D’Hooghe zijn stunt met Oosterweel herhalen in Machelen? Of slaat het herboren protest uit Vilvoorde en Leuven de nieuwe werkwinkelwijk knock-out?

Komt-ie er of komt-ie er niet? De komende weken worden beslissend voor de toekomst van Broeklin. Op een desolaat industrieterrein onder het viaduct van Vilvoorde wil de ontwikkelaar Uplace 500 miljoen euro investeren in de bouw van een enorm complex, waarbij alles draait om hergebruik en recyclage.

Maar het project incasseerde deze week een forse opdoffer. Op de allerlaatste dag van het openbaar onderzoek diende de stad Leuven onverwacht een bezwaarschrift in tegen de omgevingsvergunningsaanvraag van Broeklin. Ook de stad Vilvoorde stuurde een kritisch persbericht uit. Daardoor ligt de broze consensus over het omstreden complex aan diggelen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Broeklin is de opvolger van de nooit gerealiseerde shopping mall Uplace. Eigenaar Bart Verhaeghe, tevens voorzitter van Club Brugge, wilde in Machelen een beleveniscentrum bouwen, inclusief bioscoop en hotel. Maar het fel bekritiseerde winkelcentrum kreeg drie jaar geleden de doodsteek toen het megalomane project verzandde in juridische procedures.

Niemand zit vandaag te wachten op extra winkelaanbod. Overal sluiten zaken. Dan is het absurd nog eens 50.000 m² winkels bij te zetten. Een retailexpert

In een recordtijd zette Uplace een nieuw project op de rails. Dat is te danken aan één man: Alexander D’Hooghe. Nadat de stadsplanner in Antwerpen een onwaarschijnlijk compromis voor de Oosterweel- verbinding had gesmeed, vroeg de gemeente Machelen hem dat kunstje te herhalen op de Broeksite.

De professor bracht alle kemphanen om de tafel en lanceerde de werkwinkelwijk Broeklin, een verwijzing naar de New Yorkse buurt, waar D’Hooghes architectenbureau ORG kantoor houdt. ‘Als je in Brooklyn rondloopt, zie je multinationals in grote panden naast jonge ondernemers die chocolade of fietsen maken’, vertelt hij. ‘Dat gebeurt in uitgewoonde industriële skeletten, die ook in Machelen staan.’

De architect ontwierp voor Broeklin drie gigantische hallen, waar een ecosysteem voor circulaire economie moet ontstaan. ‘Maakwinkels’ op de gelijkvloerse verdieping zijn verweven met productieruimte, labo’s, stadstuinen, cafés en kantoren. In een aparte hal komt een theaterzaal. ‘Dit project is fundamenteel van aard veranderd’, zegt D’Hooghe. ‘Het is geen shoppingcenter meer.’

Zelfs Uplace was eerst kritisch over de plannen. Doordat de commerciële ontwikkeling fors vermindert, zag de ontwikkelaar de rendabiliteit van zijn droomproject enorm afnemen. Uplace ging overstag voor D’Hooghe, die vandaag als architect voor de ontwikkelaar werkt. ‘Circulair is geen marginaal verhaal meer’, zegt Uplace-CEO Jan Van Lancker. ‘Iedereen is ermee bezig. Kijk naar Decathlon, dat zonne-energie van zijn klanten wil kopen.’

Met veel masseerwerk wist de diplomatische D’Hooghe bijna alle critici achter Broeklin te scharen. De zelfstandigenorganisatie Unizo gunde het project vorige week ‘veel meer dan het voordeel van de twijfel’. ‘Broeklin wordt nog duurzamer’, juichte de Bond Beter Leefmilieu in een persbericht. De naburige ontwikkelaar IRET en het geplande shoppingcentrum NEO op de Brusselse Heizel dienden ditmaal geen bezwaarschrift in.

Gepersonaliseerde handtassen

Het herboren protest uit Leuven was dan ook een donderslag bij heldere hemel. Het stadsbestuur vindt dat er in Broeklin te veel winkels komen, terwijl het Leuvense centrum nu al leegstand kent. Broeklin laat in zijn 55.000 m² handelsruimte alleen maakwinkels toe. Die moeten klanten een ‘unieke ervaring’ rond een product bieden, bijvoorbeeld door in de winkel te produceren. In de vergunningsaanvraag somt Broeklin enkele activiteiten op: oude kleren verwerken in een naaiatelier, handtassen van Louis Vuitton of Adidas-sneakers personaliseren of speelgoed 3D-printen.

Hans vroeg een extra park, Hans kreeg een extra park. Iedereen lobbyt om Vilvoorde voordelen te bezorgen. Alexander D’Hooghe Stadsplanner

Maakwinkels mogen het productieproces ook ‘educatief toelichten’ via beeldschermen of virtuele tours. Zo kunnen klanten er via virtual reality hun woning decoreren. Of hangt in een boetiek van het merk Tony’s Chocolonely uitleg over de fairtradeherkomst van de chocolade. Hoewel Unizo mee over de invulling van de maakwinkels mag waken, leeft de vrees dat het begrip zo breed wordt dat de wijk alsnog uitgroeit tot een banaal shoppingcentrum. ‘Zara en H&M kunnen achter de kassa een filmpje tonen hoe ze in Bangladesh T-shirts laten maken’, schertst een criticus.

Sowieso is het afwachten welke retailers Broeklin aantrekt nu Belgen in de coronacrisis e-commerce hebben omarmd. ‘Vandaag zit niemand te wachten op extra winkelaanbod’, zegt een retailexpert, die anoniem wil blijven. ‘Overal sluiten zaken. Dan is het absurd nog eens 50.000 m² winkels bij te zetten. Een T-shirt printen kan je op 30 m².’

‘Er is ruime spontane interesse’, sust Van Lancker. ‘Maar we willen geen mensen teleurstellen zolang we geen vergunning hebben. Corona is tijdelijk. Winkelen blijft de favoriete vrijetijdsbesteding van de Vlaming. Dat zal niet veranderen.’

Transitieparking

Toch is de ontwikkelaar niet zeker van zijn stuk. Uit de vergunningsaanvraag blijkt dat Broeklin de oppervlakte voor handel wil invullen met kmo-activiteiten ‘als het concept van maakwinkels niet succesvol zou blijken’. ‘Wij vrezen dat plan B’, zegt de Leuvense schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V). ‘Elke klassieke winkel is een kmo.’

De stad Vilvoorde hamert vooral op de grote achilleshiel: het dreigende verkeersinfarct. Het project vlak bij de Brusselse ring gaat ervan uit dat de helft van de bezoekers op termijn niet met de auto komt. Elke 7,5 minuten zal een shuttle naar het treinstation van Vilvoorde pendelen.

Toch zijn 4.500 parkeerplaatsen gepland, waarmee Broeklin de tweede parking van België zou worden. Volgens professor Dirk Lauwers, die in opdracht van Vilvoorde een mobiliteitsonderzoek deed, gaat Broeklin er te veel van uit dat het overgrote deel van de bezoekers in het begin per auto komt. ‘Dit blijft in wezen een autogericht project. Broeklin is een grote rebranding van Uplace, maar de mobiliteitsimpact is gelijkaardig’, zegt hij.

Broeklin wil de autodruk in fases verminderen. Het project bevat 1.000 plaatsen in een bovengrondse transitieparking, die kan worden omgebouwd in kmo-zone zodra de site minder automobilisten aantrekt. Later verdwijnen ondergronds nog eens 800 parkeerplaatsen. ‘Het is een kwestie van realiteitszin’, zegt D’Hooghe. ‘Als er te weinig parking is, organiseer je nu een enorme parkeerdruk in de wijken rondom.’

Struikelblok

Eind maart beslist de Vlaamse regering of ze Broeklin een omgevingsvergunning toekent. Aangezien zelfs het commerciële shoppingcentrum de nodige toelatingen kreeg, lijkt dat een gewonnen zaak. Bovendien heeft Uplace een stok achter de deur. In 2009 tekende de ontwikkelaar een brownfieldconvenant met de Vlaamse regering. In ruil voor de sanering van de gronden kreeg Uplace in Machelen vrije baan voor een project met 55.000 m² winkels. Mocht Broeklin alsnog in het water vallen, dan dreigt Uplace een gigantische schadeclaim boven te halen.

De grote vraag is of eeuwige vijand Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, die Vlaamse vergunning met steun van zijn Leuvense sp.a-collega Mohamed Ridouani durft aan te vechten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Bij de voorstanders van Uplace is veel ongenoegen over de aanhoudende kritiek van Bonte. ‘Hans vroeg een extra park, Hans kreeg een extra park’, zegt D’Hooghe. ‘Iedereen lobbyt om Vilvoorde voordelen te bezorgen. Dit gaat over de relance van de hele Noordrand.’

Met een oppervlakte van 12,5 hectare vormt Broeklin amper 5 procent van het vandaag troosteloze reconversiegebied ‘industriezone Machelen-Vilvoorde’. Ook de ontwikkeling van de gigantische CAT-site (inclusief een nieuw ziekenhuis), de oude Renault-fabrieken en een nieuwe woonwijk op de Kerklaan zitten vast zolang Bonte Broeklin blokkeert. Bovendien kan Vilvoorde de 3.250 jobs die de werkwinkelwijk volgens een VUB-studie genereert, goed gebruiken. De snelst groeiende stad van Vlaanderen kampt met hoge werkloosheid en kansarmoede.

Mogelijk probeert Bonte met zijn verzet meer uit de brand te slepen. In een kritisch persbericht over Broeklin eiste Vilvoorde donderdag engagementen van de Vlaamse overheid voor investeringen in mobiliteit. Maar een week eerder gaf Vilvoorde Broeklin officieel een gunstig advies onder voorwaarden.