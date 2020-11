'De schrik zit er goed in bij de Vlaamse nertsenkwekers'

'Dat Denemarken als wereldleider al zijn nertsen gaat ruimen sloeg in als een bom bij onze kwekers', zegt Marnix Van Laecke van de Belgische sectorfederatie, die een forse stijging van de pelsprijs verwacht.

Denemarken, goed voor zo'n 40 procent van de wereldwijde productie van nertspels, heeft vorige week beslist om onmiddellijk alle 15 à 17 miljoen dieren te ruimen in zijn kwekerijen, waar de vlaggen halfstok hangen. De overheid nam die draconische maatregel nadat vastgesteld was dat een nertsvariant van het coronavirus zich onder de Deense bevolking heeft verspreid.

'Dat Denemarken als marktleider al zijn nertsen ruimt, sloeg bij onze Vlaamse kwekers in als een bom', reageert Marnix Van Laecke van de Belgische Federatie van Pelshouderijen (BEFFA). Die overkoepelt veertien vergunde Vlaamse nertsenkwekerijen, waarvan er momenteel nog acht actief zijn. In Wallonië is de bontkweek bij nertsen al verboden. 'Natuurlijk zit de schrik er ook goed in bij de fokkers, hoewel er in Vlaamse nertsenkwekerijen tot dusver nog geen besmetting is vastgesteld bij de dieren.'

Dat bevestigt ook Hélène Bonte, de woordvoerster van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, dat begin september begonnen is met de monitoring van de nertsenkwekerijen - vandaag gebeurt dat via wekelijkse testen op kadavers van nertsen - en aangeeft dat zeker tot eind dit jaar te zullen blijven doen.

'Sowieso springt niemand in onze sector nonchalant om met de veiligheidsmaatregelen', benadrukt Van Laecke. 'Zo is er geen fysiek contact tussen kwekers en is extern bezoek op de kwekerijen verboden.'

'Prijsstijgingen'

Van Laecke schat dat de Deense beslissing om alle nertsen voor halfweg deze maand te ruimen de prijs van de pels, die gebruikt wordt in kleding, fors zal opdrijven. 'Ik ben 35 jaar kweker geweest en weet uit ervaring dat de internationale prijs sowieso fluctueert volgens vraag en aanbod. Zo was die de voorbije jaren deels door overproductie een stuk gedaald. Maar omdat de Denen wereldmarktleider zijn en er straks logischerwijs dus een groot tekort ontstaat, zal zich dat in prijsstijgingen vertalen.'

2023 uitdoofscenario De Vlaamse nertsenkwekerijen moeten ten laatste eind 2023 sluiten.

'Dat zou goed nieuws zijn voor de Vlaamse nertsenkwekerijen. Dat zijn stuk voor stuk familiebedrijven met naar schatting nog zo'n 100.000 nertsen in totaal. Momenteel is er veel onzekerheid bij de kwekers. Omdat we niet weten wat de impact van de Deense beslissing zal zijn op de sector in Vlaanderen en elders in Europa. Zelf heb ik nog geen formele beslissing te horen gekregen over een Deens scenario bij ons.'

De sector loopt sowieso op zijn laatste benen, nadat de Vlaamse regering beslist heeft dat ook in Vlaanderen alle nertsenkwekerijen verplicht moeten sluiten tegen eind 2023.

Versneld uitdoofbeleid in Nederland

In Nederland besliste de overheid in september al vanwege de coronacrisis om werk te maken van een versneld uitdoofbeleid van de nertsenfokkerijen. Nederland liet zijn oorspronkelijke uitdoofdatum - 2024 - los en vervroegde die naar maart volgend jaar.