Deceuninck-telgen stappen uit Deceuninck

Deceuninck is een grote speler in de wereld van pvc-ramen.

Willy en Arnold Deceuninck verkopen hun belang in het bedrijf.

De twee familietelgen hebben via de venootschappen Allacha en Evalli respectievelijk 3,9 en 3,1 procent in handen. Ze verkopen de aandelen via een private plaatsing bij Belgische en buitenlandse institutionele investeerders.

De twee pakketten zijn samen 36,5 miljoen euro waard. Rekening houdende met een korting bij de plaatsingen zullen de twee vermoedelijk zo'n 35 miljoen euro cashen.

Het aandeel noteert momenteel op het hoogste peil sinds 2008. Dit jaar maakte het aandeel al een sprong van 85 procent. Het bedrijf heeft momenteel een beurswaarde van 520 miljoen euro.

Lees Meer mv van de dag Bruno Humblet, Bekaert-veteraan gaat Deceuninck leiden

Zonen van de peetvaders

Willy (77) en Arnold (71) hebben nooit een operationele rol gehad in het bedrijf, maar zetelden wel lange tijd in het bestuur als de zonen van de 'peetvaders' Michel en Roger. Die twee bouwden het bedrijf - dat begonnen was als een autocarbedrijf met reizen naar Lourdes en de productie van onder meer plastic haarkammen - uit tot een grote speler in de wereld van pvc-ramen.

De aandelentransactie betekent dat Frank Deceuninck, die zich lang geleden uit onvrede losscheurde van de familie, als laatste van de oprichtende familie overblijft als grote aandeelhouder met een belang van 5 procent. Ook andere familieleden hebben vermoedelijk nog pakketten, maar omdat die de drempel van 3 procent niet overschrijden, hebben ze geen plicht hun belang te melden.

Kroniek van aangekondigde uitstap

Met de uitstap van Willy en Arnold lijkt de familie de greep op het bedrijf bijna helemaal te lossen. Het is de kroniek van een aangekondigde uitstap.

De familiale invloed in het beursgenoteerde Deceuninck was door de jaren heen stelselmatig afgebrokkeld, zowel operationeel als financieel. Eerst via de beursgang van het bedrijf in 1985, later door de instap van de Waalse holding Sofina (2006) en daarna toen West-Vlaams investeerder Francis Van Eeckhout in beeld kwam en grootaandeelhouder en CEO werd.

Op dat moment zette Willy Deceuninck al een stap opzij als bestuurder en kregen Van Eeckhout en zijn vrouw Benedikte Boone een zitje in de bestuurskamer. In 2005 hield ook Arnold het voor bekeken en liet zich vervangen door zijn dochter Evelyn Deceuninck, kinesitherapeute en onderneemster in de transportsector.