Deense gigant koopt sigarenfabriek in Westerlo

Scandinavian Tobacco Group (STG) neemt het Nederlandse familiebedrijf Royal Agio Cigars over voor 210 miljoen euro. Daardoor wordt een grote sigarenfabriek in Westerlo eigendom van de Denen.

Dat maakt de bijna 300 werknemers in Westerlo ongerust. 'In Lummen, niet ver van Westerlo, heeft STG al een vestiging', klinkt het bij de socialistische vakbond ABVV. In Lummen werken 475 mensen. 'De vrees is dat die sites worden samengevoegd', zegt de vakbond. Het bedrijf heeft een reputatie om zo te werk te gaan. De fabriek in Lummen is een samenraapsel van enkele voormalige fabrieken in Geel, Leuven en Houthalen.

Royal Agio Cigars, opgericht in 1904, is onder meer bekend van de merken Agio, Balmoral, Panter en Mehari's. Het bedrijf boekte vorig jaar een omzet van 133 miljoen euro en telt wereldwijd zowat 3.200 medewerkers, die elk jaar meer dan 730 miljoen sigaren produceren. Het heeft eigen fabrieken in Nederland, België, Sri Lanka en de Dominicaanse Republiek. In de fabriek in Westerlo, geopend in 2008, worden sigaren machinaal gerold.

Vier generaties

Agio is al vier generaties lang in handen van de familie Wintermans. De verkoop was dan ook geen gemakkelijke beslissing. 'We zien onze beslissing op lange termijn als onvermijdelijk', zegt topman Boris Wintermans. 'De combinatie van beide bedrijven zal beter in staat zijn de financiële gevolgen van alsmaar toenemende wet- en regelgeving het hoofd te bieden.'

Scandinavian Tobacco Group is vele malen groter dan de overnameprooi en rolt elk jaar 3 miljard sigaren boven op de productie van 5.000 ton pijp- en rooktabak. De groep telt zowat 7.650 werknemers en realiseerde vorig jaar een omzet van omgerekend ongeveer 900 miljoen euro. Op de beurs van Kopenhagen is het bedrijf omgerekend 1,1 miljard euro waard.