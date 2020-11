Deforche stopt als CEO van Wereldhave Belgium

‘De raad van bestuur is Kasper Deforche zeer erkentelijk voor zijn waardevolle bijdragen aan de vennootschap. Hij wenst hem veel succes in zijn verdere carrière’, zegt voorzitter Dirk Goemine, ex-topman van Ter Beke.

Wereldhave Belgium is gespecialiseerd in winkelvastgoed en is eigenaar van enkele Belgische winkelcentra, onder meer in Genk, Nijvel en Luik. Het bedrijf kent een moeilijk jaar omdat veel retailklanten getroffen zijn door de pandemie en lockdowns.