Deminor adviseert start-ups bij aantrekken investeerders

Deminor, dat beleggers en minderheidsaandeelhouders bijstaat, is bij ons vooral bekend van de Fortis- en Arco-dossiers. In dat laatste vertegenwoordigt het juridisch advieskantoor ruim 2.000 boze Arco-coöperanten. Het spande namens hen een rechtszaak aan tegen onder meer de staat en Belfius, als verkoper van Arco-deelbewijzen.

Zopas lanceerde het bureau een spin-off die daar niet aan gelinkt is: het adviseren van start-ups bij kapitaaloperaties. Deminor wil, vanuit zijn kantoren in Brussel en Gent, jonge groeibedrijven bijstaan bij hun waarderingsoefeningen en bij het legale werk rond dergelijke operaties (het opmaken van aandeelhoudersovereenkomsten, overnamecontracten, deugdelijk bestuur, enzovoort).

Het biedt ook aan jonge ondernemers te ondersteunen in hun onderhandelingen met investeerders. Het is niet de bedoeling zelf mee investeerders te zoeken om vers kapitaal op te halen. 'We willen optreden voor de zwakste partij', luidt het bij DUPS. De laatste vijf jaar adviseerde Deminor al een 15-tal jonge groeibedrijven. Eén daarvan is Isohemp, een producent van duurzame producten voor de bouw- en renovatiesector.