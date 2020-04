'Dit is maar een pauze. De goesting is te groot'

Ondanks de crisis maakt Boemm zich op samen met een nieuwe aandeelhouder te groeien. Het uitzendbedrijf, opgericht door Lieven Bonamie en wijlen Philip Cracco, is van plan ook overnames te doen.

Boemm heeft grote plannen op een moment dat de economie in België grotendeels stilligt door het coronavirus. 'Op de piek van de ellende is dit een positief verhaal, we willen iets op lange termijn uitbouwen', zegt investeerder Jan Froyman. Hij neemt met Green Park Investment Partners een minderheidsbelang in Boemm. Het bedrijf haalde vorig jaar 45 miljoen euro omzet waarvan 32 miljoen euro met Jobfixers, een uitzendbedrijf voor arbeiders.

Dit jaar wordt het 20 à 25 procent minder, de expansieplannen moeten even in de koelkast. Jobfixers zit momenteel aan 83 kantoren in België en er stonden er dit jaar nog 25 extra op de planning. 'Dat staat nu on hold', zegt CEO Lieven Bonamie. 'Het zou grootheidswaanzin zijn nu alles door te duwen. We zullen zien hoe ons land zich herstelt en na de zomer evalueren. We duwen even op de pauzeknop. Tijdelijk, want de goesting is te groot.'

De crisis hakte er sinds maart stevig in. 'In een week zijn we de helft van onze contracten kwijtgespeeld. Het is een acute crisis. Du jamais vu', zegt Bonamie. Onder meer de vraag naar securitypersoneel voor evenementen viel weg. Boemm zelf zette 60 procent van zijn eigen personeel in tijdelijke werkloosheid.