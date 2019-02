‘Dividendenbonanza blijft nog een jaartje duren'

Nooit werden meer dividenden uitgekeerd dan in 2018. En het feestje gaat dit jaar nog niet liggen, voorspelt de vermogensbeheerder Janus Henderson Global Investors.

Beursgenoteerde bedrijven keerden in 2018 wereldwijd een recordbedrag van 1.370 miljard dollar aan dividenden uit, berekende Janus Henderson. Tegenover 2017 gaat het op een toename met 9,3 procent.

De forse stijging wordt verklaard door een ‘normalisering’ van de dividendenstroom in enkele sectoren die zwakkere jaren achter de rug hebben, zoals de mijn-, olie- en bankensector.

Ook grote technologiebedrijven keren meer en meer dividenden uit in plaats van de winst op te potten of te herinvesteren. De regering-Trump zwengelde de dividendenmachine verder aan door de belastingen te verlagen.

Europa loopt achter

Waar u belegde, bepaalde wel in grote mate of u meer dividenden ontving. De groeimarkten, Noord-Amerika en Japan hadden de beste kaarten, terwijl Europa in de achtervolging zat.