Dries Van Noten opent eerste winkel in de VS

Pandemie of niet, vrijdag opent Dries Van Noten in Hollywood zijn eerste flagshipstore op het Amerikaans continent. ‘Ik wou experimenteren om te zien wat een winkel vandaag wél kan betekenen.’

Op La Cienega Boulevard tussen Beverly Hills en Hollywood opent vrijdag de eerste Amerikaanse boetiek van Dries Van Noten. Eerder werd het merk er via multibrandboetieks en in luxewarenhuizen verkocht, nu opent het zijn grootste flagshipstore ter wereld: 2590 m² met kleren, kunst, vinylplaatjes en kamermuziek op een Steinway-vleugelpiano. Een opvallende beslissing in wat een rampjaar voor de mode werd.

Schermvullende weergave ©Jim Mangan

Als dit chaotische jaar Dries Van Noten iets bijbracht, dan wel dat het anders moest met de mode. Geruggensteund door een rist ontwerpers zoals Christian Wijnants en Angela Missoni, luidde hij in mei de alarmbel met een open brief die de internationale media haalde. Zijn idee: minder exuberante shows, minder verspilling, minder zware solden en een minder dolgedraaid modecircus, kortom meer gezond verstand. L.A. kan vanaf vrijdag als eerste ontdekken wat dat voor Dries Van Noten kan betekenen.

Schermvullende weergave ©Jim Mangan

Toen het Spaanse beauty- en modeconglomeraat Puig het meerderheidsaandeel van Dries Van Noten in 2018 in handen kreeg, werd hier en daar gevreesd voor de creatieve onafhankelijkheid van de Antwerpenaar. Het bleek voorbarig. Risico’s mag Van Noten nog altijd nemen, zelfs een boetiek openen in het coronaseizoen is niet te gek. Van Noten lacht: ‘Challenging was het zeker, maar ik ben graag optimistisch.’ Daar hoort experimenteren bij: ‘En als er een plaats is om dat te doen, dan wel in Los Angeles.’

Schermvullende weergave ©Jim Mangan

Hoewel de Amerikaanse markt net als de Aziatische een belangrijke afzetmarkt voor luxeboetieks is, wil Dries Van Noten niet gezegd hebben dat dit het begin van een Amerikaanse expansie is. Net als het Modepaleis in Antwerpen en de boetieks in Parijs was het eerder een coup de coeur dan een strategie: ‘Ik ben altijd op zoek naar mooie panden.’

Oude kleren

Begin 2020 raakte bekend dat de boetieks van hipsterkledingketen Opening Ceremony wereldwijd de deuren sloten, ook in Hollywood. Dat lofty ex-kantoorgebouw was Van Noten altijd bijgebleven, dus startten de aankooponderhandelingen midden maart. Eerder dan een stok tussen de wielen, was de coronacrisis een katalysator voor de ontwerper. ‘Overal hoorde je dat echte winkels verleden tijd waren, en e-commerce de toekomst. Hoe meer ik las, hoe meer ik wou experimenteren om te zien een bricks-and-mortar-store wel kon betekenen. Aan mijn keukentafel schoot ik onmiddellijk in actie.’

Schermvullende weergave ©Jim Mangan

Het resultaat is een hybride winkel waar je naast nieuwe kleding ook vroegere archiefstukken, koffie en kunst vindt. ‘Een kruispunt van alles wat het leven mooi maakt,’ zegt Van Noten. Eerder dan naar pompeus meubilair vloeide het budget naar vintage en upcycled meubels en naar in situ kunstwerken van zowel vroegere favoriete kunstenaars van Van Noten zoals bloemenman Azuma Makoto, maar ook van lokale Angelino’s zoals schilder Jan Gatewood. En natuurlijk zijn er Belgen: 2ManyDJs koos de eerste maandelijkse vinylselectie, in bijgebouw The Little House huist als eerste expo het porselein en de verlichting van Ann Demeulemeester. Dit is met andere woorden een uit de kluiten gewassen concept store - als volksgezondheid het toestaat zal ook de obligate keuken-met-koffiebar op de bovenverdieping snel openen.

Voor Dries Van Noten is het een eerste keer, maar een winkel met arty randactiviteiten is natuurlijk niet nieuw. Wel nieuw is de opmerkelijke uitbreiding in het aanbod. Er zijn de rekken met basics, accessoires en - dit is tenslotte Hollywood - een uitgebreide selectie galaoutfits en zwemkleding, maar voor het eerst kunnen klanten ook grasduinen in vroegere dames- en herencollecties.

Schermvullende weergave ©Jim Mangan

Toen de laatste lentecollectie in samenwerking met Christian Lacroix door corona een stille dood dreigde te sterven, hakte Van Noten de knoop door over dit idee dat al langer borrelde. ‘Het zijn zo’n bijzondere en waardevolle stukken, ik kon mij er niet toe brengen om die zomaar in de solden te gooien.’ Zowel op de dames- als op de herenafdeling werd een schattenkamer ingericht, met zowel recente archiefstukken als unieke zaken uit de jaren negentig. Als het virus zijn kop laat hangen, zal er zelfs ruimte zijn voor door klanten aangeleverde tweedehandsstukken.

Zeg niet 'oude collectie' maar 'collector’s item'

Zo is Dries Van Noten op zijn 62ste mee met een recente mentaliteitswijziging. Voor een groeiende groep consumenten gaat het niet alleen om de nagelnieuwe trends. Al dan niet ongedragen kleding uit vorige collecties kopen, wordt meer mainstream - of dat nu onder het mom van eigenwijsheid, duurzaamheid of spaarzaamheid is. Daar zien ook ondernemers potentieel in: het Amerikaanse The RealReal was het eerste online platform met luxe tweedehandsmode dat in 2019 naar de Nasdaq trok, ondertussen rolde de Franse tegenhanger Vestiaire Collective wereldwijd uit. En terwijl zelfstandige merken lang afwachtend toekeken, nemen ook zij meer initiatief.

Schermvullende weergave ©Jim Mangan