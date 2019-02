Duaal leren gaat volgend schooljaar echt van start

Vanaf volgend schooljaar gaat duaal leren na enkele jaren proefdraaien echt van start. In meer dan tachtig studierichtingen kunnen jongeren vanaf 15 jaar leren op de werkvloer combineren met leren in de klas. Zo wil de Vlaamse regering het beroeps- en technisch onderwijs versterken en minder jongeren zonder diploma laten uitstromen. Ze haalde de mosterd bij landen als Duitsland en Frankrijk, waar een meerderheid van de kinderen kiest voor duaal leren, zelfs als ze daarna naar het hoger onderwijs gaan.

Leercontract

Naast duaal leren bestaat ook nog steeds de leertijd, beter bekend als het ‘leercontract’. De meeste leertijdopleidingen duren drie jaar. De jongeren leren het vak vier dagen per week in een bedrijf. De vijfde dag zitten ze niet op school, maar op een campus van Syntra, het agentschap voor ondernemingsvorming.

Dat systeem van leertijd staat flink onder druk. Terwijl in 2014 nog 3.377 jongeren een leertraject volgden, waren dat er vorig jaar nog maar 1.158, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Axel Ronse (N-VA) opvroeg. Op termijn zal de leertijd opgaan in duaal leren, maar in de tussentijd vraagt Ronse dat Syntra die neerwaartse trend probeert te keren.

‘Voorlopig zijn veel opleidingen alleen beschikbaar in leertijd, niet in duaal leren. Het is belangrijk dat voldoende jongeren die richtingen volgen. Zo kunnen we die in de toekomst laten overgaan in duaal leren. Dat biedt meer kansen op succes dan volledig van nul beginnen.’