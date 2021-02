Econocom koopt aandeelhouder uit

De IT-groep koopt via een dochterbedrijf 13,3 miljoen eigen aandelen in, wat overeenkomt met een belang van 6 procent.

Econocom betaalt voor de stukken 37 miljoen euro of 2,825 euro per aandeel. De verkoper is Walter Butler. Die werd in 2013 aandeelhouder toen hij zijn bedrijf Osiatis aan het Belgische IT-bedrijf verkocht. Butler bleef al die tijd aan boord als directielid van Econocom maar zet nu logischerwijs een stap opzij.